110 % زيادة في أرباح "بيانات" لتصل إلى 202 مليون درهم خلال 2022

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت "بيانات"، الشركة الرائدة في توفير حلول الجغرافيا المكانية القائمة على الذكاء الاصطناعي، عن نتائجها المالية الأولية لسنة 2022 بأكملها، والتي شهدت وصول عائداتها إلى 788 مليون درهم وتسجيل صافي أرباح بقيمة 202 مليون درهم.

ووصلت عائدات الشركة في السنة المالية 2022 إلى 788 مليون درهم مقارنة بـ 367 مليون درهم في العام السابق، مما يمثل زيادةً ملحوظة بنسبة 115%.

كما سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 202 مليون درهم في نهاية السنة المالية، مما يشكل زيادة بنسبة 110% عن صافي أرباح العام السابق والتي سجلت 96 مليون درهم.

بالإضافة إلى ذلك، وصلت قيمة إجمالي أصول الشركة إلى 1.508 مليار درهم في نهاية عام 2022، مقارنة بقيمتها البالغة 474 مليون درهم خلال الفترة نفسها في العام السابق، مما يمثل زيادةً بمقدار 218%. وارتفعت أيضاً القيمة السوقية للشركة إلى 1.082 مليار درهم في نهاية عام 2022 بالمقارنة مع 255 مليون درهم في نهاية العام السابق، مسجلةً زيادة بنسبة 323%.

وقال سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني، رئيس مجلس إدارة شركة بيانات: "يسرنا الإعلان عن الأداء المالي الإيجابي الذي سجلته شركة بيانات في السنة المالية 2022، والذي تضمن مضاعفة عائدات الشركة وأرباحها بشكل مبهر. ونتوقع استمرار الأداء المتميز للشركة في عام 2023، تماشياً مع التزامنا المستمر بتوفير إمكانيات النمو والقيمة للعملاء والمساهمين والمجتمع بأكمله. كما نفتخر بدورنا في دعم تنويع الاقتصاد الإماراتي وتطوير قطاع التقنيات المتطورة في الدولة".

من جانبه، قال المهندس حسن أحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة بيانات: " أنجزت شركة بيانات مرحلة نمو حاسمة خلال عام 2022 تمثّلت بوضوح في أدائنا المالي القوي والزخم المستمر مع بداية عام 2023، إذ نتطلع لتعزيز عرض خدماتنا ومنتجاتنا بما يلبي احتياجات العملاء عبر مختلف القطاعات. كما أصبحت بيانات الأسبوع الماضي أول شركة تكنولوجية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يتم اعتمادها على أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يتيح لنا استقطاب شريحة أكبر من المستثمرين".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز