10.4 % حصة نخلة جميرا من مبيعات عقارات دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

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بلغت مبيعات العقارات في نخلة جميرا 27.6 مليار درهم، العام الماضي، بحصة 10.4% من مجمل قيمة المبيعات العقارية في دبي 2022 الذي بلغ 264.15 مليار درهم، وبذلك تسجل قيمة المبيعات العقارية في نخلة جميرا نمواً 52%، مقارنة بـ14.3 مليار درهم المبيعات المحققة 2021.

وفي 2022 سجلت نخلة جميرا 3327 صفقة بيع عقارية تضمنت 2562 صفقة بيع لشقق بقيمة 18.3 مليار درهم، إضافة إلى 274 صفقة بيع لأراضٍ بقيمة 7.7 مليارات درهم، وتم تسجيل 285 صفقة بيع لشقق فندقية في نخلة جميرا بقيمة 678 مليون درهم إلى جانب 189 غرفة فندقية بـ259.6 مليون درهم، فيما شهدت الفلل 9 صفقات بقيمة 465 مليون درهم.

وشهدت نخلة جميرا في العام الماضي استحواذ الملياردير الهندي موكيش أمباني على أغلى فيلا في دبي بقيمة 600 مليون درهم وهي أغلى وحدة على الإطلاق إلى جانب فيلا أخرى استحوذت عليها شركته «ريلاينس إندستريز» بقيمة 294 مليون درهم.

كما باعت ألباغو العقارية فيلا فاخرة تحمل اسم «كازا ديل سول» في حي المليارديرات ضمن السعفة جي في نخلة جميرا مقابل 302.5 مليون درهم، كما طرحت مشروعاً جديداً لشقق «بنتهاوس» يضم شقة معروضة للبيع بـ 250 مليون درهم.

وسجل منتجع أتلانتس ذا رويال أغلى صفقة بيع لشقة في دبي تم تسجيلها لدى دائرة الأراضي والأملاك العام الماضي وبلغت قيمتها 163.4 مليون درهم.

ومن جانبها أطلقت نخيل مبيعات أبراجها الثلاثة في نخلة جميرا بالم بيتش تاورز 1 و2 و3، فيما كشفت شركة أمنيات للتطوير العقاري عن مشروع «أورلا، دورتشستر كوليكشن، دبي» الذي يمتد على أرض مساحتها 29000 متر مربع على شاطئ نخلة جميرا ويضم 86 شقة فاخرة.

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