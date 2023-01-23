22 % حصة الإمارات من الغرف الفندقية تحت الإنشاء إقليمياً

المصدر: (دبي - بشار باغ)

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استحوذت الإمارات على 22.3 % من إجمالي غرف المشاريع الفندقية تحت الإنشاء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشهد الدولة مشاريع تضم نحو 27456 غرفة فندقية، وفقاً لتقرير مؤسسة الأبحاث «اس تي آر».

وقالت المؤسسة إن إجمالي الغرف الفندقية قيد مراحل التخطيط والإنشاء والتخطيط النهائي في المنطقة مع نهاية شهر ديسمبر من العام 2022 بلغ 238635 غرفة تشمل 122686غرفة قيد الإنشاء و41086 غرفة في مرحلة التخطيط النهائي و74863 غرفة في مرحلة التخطيط.

ويتواصل زخم الإنشاءات الفندقية في الإمارات ودبي على وجه الخصوص بدعم انتعاش التدفق السياحي وتواصل نشاط الفعاليات والمعارض والسياحة الترفيهية والعلاجية، فضلاً عن مواصلة الناقلات الوطنية توسعاتها وإضافة المزيد من الوجهات التي ترتبط بخطوط مباشرة مع المطارات المختلفة في الدولة.

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