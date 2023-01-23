30 خط إنتاج لـ «ستراتا» في نهاية 2022

المصدر: أبوظبي - وام

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عززت «ستراتا للتصنيع»، شركة التصنيع المتقدم، المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة المتطورة، مكانتها خلال عام 2022 عبر مساهماتها في تشكيل مستقبل التصنيع بالإمارات. ونجحت شركة «ستراتا للتصنيع»، المملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار» في الوصول إلى 30 خط إنتاج بنهاية العام الماضي.

مكانة

وقال إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لـ«ستراتا للتصنيع»: إن الشركة سلمت منذ تأسيسها أكثر من 5020 شحنة، تتضمن 74128 قطعة من أجزاء هياكل الطائرات بنهاية العام الماضي. وأضاف إن عام 2022 شهد تعزيز مكانة «ستراتا» مصنعاً عالمياً لأجزاء هياكل الطائرات، إضافة إلى اتخاذ العديد من الخطوات الرئيسة لضمان مستقبل مشرق للشركة، وكذلك لقطاع التصنيع في الإمارات، حيث أطلقت «ستراتا» استراتيجيتها الجديدة التي تتضمن الدخول في أربعة قطاعات صناعية منها قطاعان جديدان هما صناعة الأدوية واللقاحات بالإضافة إلى قطاع الأتمتة.

وشهد العام الماضي مجموعة واسعة من الإنجازات المهمة التي حققتها «ستراتا» للبحث والتطوير، حيث نجح فريق «ستراتا» في تصميم وتطوير وتأهيل «روبوت» الثقب الآلي في مشروع المثبت العمودي لطائرة «بوينغ 787» و«روبوت» الثقب الآلي على أرفف أجنحة طائرة «إيرباص A350»، وكلتاهما خطوتان مهمتان نحو المستقبل مع شريكين رئيسين، كما تم تسليم حل «روبوت» التصوير الحراري الآلي إلى فريق الفحوصات غير المدمرة في «ستراتا».

كما احتفلت «ستراتا» بإكمال فحص المادة الأولى لقطعة الأسطح الخارجية لبطن الطائرة والمثبت المخروطي لذيل طائرة «بيلاتوس بي سي 24»، إضافة إلى إنجاز الشحنة الـ100 من رفارف أجنحة «بيلاتوس بي سي 24» إلى مجموعة متنامية من المتعاملين الدوليين.

ووقعت «ستراتا» أربع حزم عمل جديدة مع شركة «بيلاتوس» للطائرات لطائرة «بي سي 24» و«بي سي 12» بتقنية الضغط الحراري للمرة الأولى في الإمارات.

وتواصل «ستراتا» جهودها في الاستثمار في العنصر البشري المواطن، حيث وصلت نسبة التوطين إلى 64% من إجمالي القوى العاملة في الشركة، فيما تستحوذ الإناث على 88% من نسبة القوى العاملة في «ستراتا»، في حين تشكل النساء 63% من قادة الفرق الإماراتية و62% من مشرفي الفرق الإماراتية، ما من شأنه أن يعزز دور المرأة في مجال صناعة الطيران.

ووقعت «ستراتا» العام الماضي العديد من الاتفاقيات مع «هايبرغانيك» وشركة «إي أو إس» لتصنيع أنظمة تكييف الهواء بشكل يحدد نمط الصناعة ويصبح الأول في العالم من حيث كفاءة استهلاك الطاقة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ما أكسب «ستراتا» مكانة مميزة مع شبكة «رواد الصناعة 4.0»، إضافة إلى إبرام شراكة جديدة مع مركز محمد بن راشد للفضاء؛ لإنتاج هياكل من القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات MBZ-SAT».

كما تم توقيع اتفاقية مع شركة «بداية ميديا» في 2022، لتكون «ستراتا» أحد الرعاة في إنتاج الموسم الجديد من مسلسل الكرتون الإماراتي الشهير «مغامرات منصور»، كجزء من التزامها بتعزيز الهوية الإماراتية وإبراز دور الدعم الذي تقدمة الشركة.

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