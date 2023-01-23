انضمام 137 موظفة من «إم بي سي» لـ«سيدات أعمال دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن مجلس سيدات أعمال دبي، انضمام 137 موظفة من مجموعة «إم بي سي» الإعلامية إلى عضويته، كإحدى نتائج تنسيق الجهود المشتركة والترويج لخدمات ومبادرات وفعاليات الجانبين، بموجب مذكرة تفاهم جمعتهما خلال «منتدى المرأة في الإعلام» الذي انعقد سبتمبر الماضي.

ويمنح مجلس سيدات أعمال دبي أعضاءه بمن فيهم المنتسبات الجدد من مجموعة «إم بي سي» شريحة واسعة من المزايا، يمكن الاستفادة منها في تعزيز تنافسيتهن في سوق العمل وتسهل عليهن ممارسة الأعمال في إمارة دبي، كما ينظم المجلس سنوياً أكثر من 65 فعالية تتنوع بين الفعاليات التدريبية والتوجيهية حول موضوعات مواكبة أبرز مستجدات بيئة الأعمال، وغيرها من المحاور التي تقدم قيمة مضافة من المعلومات والخبرات للأعضاء.

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