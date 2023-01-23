«الأوراق المالية» ترخص شركة جديدة للاستشارات

المصدر: دبي - البيان

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منحت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، ترخيص الاستشارات المالية والتحليل المالي لشركة «دايركت تي تي»، المتخصصة في مجال الاستشارات المالية، التابعة لمجموعة «دي تي تي»، مزود الخدمات المالية المنظم والمعترف به عالمياً. فيما أعلنت «دي تي تي» إثر ترخيصها رسمياً أنها تعتزم استثمار 10 ملايين دولار (37.6 مليون درهم) خلال العامين المقبلين في مجال أبحاث التكنولوجيا المالية؛ بهدف توسيع نطاق عملياتها في المنطقة.

ويتيح الترخيص للشركة تقديم خدمات البحث والتحليل المالي المنظمة والموثوقة، موظفة بذلك بيانات علمية مبنية على خبرة تمتد لـ25 عاماً، للتنبؤ بمسار الأسعار والاتجاهات المستقبلية لأسواق «فوركس» والأسهم وعقود الفروقات والمعادن الثمينة والطاقة.

وقال د. سيف الإسلام بن سعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة «دي تي تي»: «تكتسب منطقة مجلس التعاون الخليجي مكانة مشهودة كمركز مالي عالمي، بفضل اقتصادها القوي والمتنوع، وتقدم أسواقها المالية، وسياساتها الداعمة للأعمال، حيث ساهمت هذه العوامل في استقطاب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم. كما يشهد قطاعا التكنولوجيا المالية والابتكار نمواً متسارعاً، يعزى إلى الطلب المتزايد من الشركات التي تسعى للارتقاء ببنيتها التحتية التكنولوجية لمواكبة المعايير العالمية».

وقال وليد عيد، الرئيس التنفيذي، الشريك الإداري في مجموعة «دي تي تي»: «يعد الحصول على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع إنجازاً مهماً، إذ أنه يعزز التزامنا تجاه متعاملينا في دولة الإمارات، وذلك في إطار رؤيتنا المتمثلة في توفير بيانات مالية منظمة ودقيقة وموثوقة لضمان وصول المتداولين إلى أفضل المنتجات والمعلومات المالية، مع تحقيق أعلى مستويات الأمان في عمليات التداول والاستثمار».

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