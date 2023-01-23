«إس آند بي» تتوقع انخفاض إصدارات الصكوك العالمية إلى 150 مليار دولار

المصدر: دبي - البيان

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تتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» استمرار انخفاض إصدارات الصكوك هذا العام إلى نحو 150 مليار دولار مقارنة بـ 155.8 مليار دولار في عام 2022 و170.4 مليار دولار في عام 2021، على الرغم من استمرار الحكومات في الإصدار بالعملات المحلية لدعم أسواق رأس المال لديها. ويعزى السبب الرئيسي لانخفاض إجمالي إصدارات الصكوك إلى انخفاض الأدوات المقومة بالعملات الأجنبية.

تراجعت الإصدارات في غالبية الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، مع استثناءات قليلة فقط مثل ماليزيا (الأعلى نمواً) وتركيا (التي تسعى لاستفادة من جميع مصادر التمويل المتاحة)، حيث شهدنا ارتفاعاً طفيفاً في الإصدارات. وفي المملكة العربية السعودية انخفضت إصدارات الصكوك من 39.6 مليار دولار في عام 2021 إلى 33.3 مليار دولار في عام 2022.

وقال محمد دمق، المحلل الائتماني في وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»: «نتوقع أن يؤدي انخفاض وارتفاع تكلفة السيولة العالمية، وزيادة التعقيدات التنظيمية، وانخفاض الاحتياجات التمويلية في بعض الدول الأساسية للتمويل الإسلامي إلى تراجع الإصدارات في السوق هذا العام».

ومع ذلك، نرى عوامل داعمة في مجالات أخرى.

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