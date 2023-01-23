بيع أولى مراحل «المدينة المستدامة - جزيرة ياس» في 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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نجح مشروع «المدينة المستدامة - جزيرة ياس»، الذي أطلقته شركة الدار العقارية «الدار» بالشراكة مع «دايموند ديفلوبرز»، ببيع جميع الوحدات السكنية للمرحلة الأولى في غضون 24 ساعة فقط من طرحها للبيع.

وبلغت قيمة مبيعات المرحلة الأولى لهذا المجتمع المرتكز على الاستدامة أكثر من مليار درهم، الأمر الذي دفع الشركة إلى طرح بقية وحدات المشروع للبيع، وتشمل 352 منزل تاون هاوس وشقة سكنية.

تشمل المرحلة الأولى من المشروع تطوير 512 وحدة سكنية، تم بيع 76 % منها لأشخاص أجانب يعيش 24 % منهم خارج الدولة، الأمر الذي يعكس تزايد قاعدة العملاء الدوليين لشركة الدار. وتم بيع 87 % من هذه العقارات إلى أشخاص يشترون للمرة الأولى من الدار العقارية.

وقال جوناثان إيميري، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للتطوير»: «تعد دولة الإمارات من أولى الدول التي وضعت الاستدامة في مقدمة أولوياتها وخططها التنموية بدءاً من مشاريع ومبادرات الأجندة الخضراء وصولاً إلى اعتماد 2023 عاماً للاستدامة.. ويعكس النجاح الذي حققته «المدينة المستدامة - جزيرة ياس» الدور الفعال للمبادرات الحكيمة التي تبنتها حكومة أبوظبي».

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