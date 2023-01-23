مشاركة مصرية واسعة في معرض الشارقة للورق

المصدر: الشارقة - البيان

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يشارك عدد من كبريات الشركات المصرية ضمن أكثر من 140 شركة في النسخة الثامنة من المعرض العالمي للورق في «إكسبو الشارقة» لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير 2023، بالتزامن مع الفعاليات العالمية لأسبوع اللب العالمي التي تنظمها شركة «الفرات» للمعارض والمؤتمرات.

وقال المهندس طارق الفقاس الرئيس التنفيذي لشركة «الفرات»: إن معرض الورق العالمي «بيبر ون شو» يستقطب باقة واسعة من العلامات التجارية الشهيرة عالمياً، ونخبة كبيرة ومميزة من أبرز اللاعبين الإقليميين والمبتكرين، بهدف استعراض مجموعة واسعة من المنتجات الورقية والعلامات التجارية المرتبطة بهذه الصناعة الحيوية المهمة في مكان واحد، وهو ما يتيح للزوار اكتشاف أحدث اتجاهات السوق والتواصل مع كبريات الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة في الصناعات الورقية المختلفة والصناعة المرتبة بها.

وأشار إلى أن الفعاليات والمؤتمرات المصاحبة التي تنعقد على هامش المعرض سوف تسهم في نهضة وتنمية وتطور هذه الصناعة الحيوية والمهمة بشكل متسارع في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، اللتين تشهدان بالفعل تطوراً كبيراً وملحوظاً يتلاءم مع مستويات النمو الاقتصادي المتزايد والنهضة العمرانية والاقتصادية والصناعية الشاملة التي تشهدها منطقتا الخليج العربي والشرق الأوسط.

ويصاحب الفعاليات عدد من اجتماعات ولقاءات رجال الأعمال من أصحاب المصانع والتجار.

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