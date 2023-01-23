«رياليست»: دبي تقود توسعاً متسارعاً للتقنية العقارية في المنطقة

المصدر: دبي - سيد صالح

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رصدت منصة «رياليست» للدراسات والاستشارات العقارية توسعاً متسارعاً للتقنية العقارية «بروبتك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيادة دبي، وذلك بحسب دراسة حديثة أصدرتها المنصة.

وذكرت المنصة في دراستها أن هذا التوسع يعتمد على عاملين، أولهما: النمو المتسارع الذي حققه قطاع العقارات في الإمارة عموماً خلال العام الماضي، والثاني: أن دبي شهدت خلال العام الماضي تدفقاً هائلاً من جانب الشركات الناشئة التي تعتمد على التقنية في تسيير أعمالها، حيث قصدت هذه الشركات دبي في 2022 من أنحاء مختلفة بُغية الانتقال إليها، كي تكون مقراً دائماً جديداً لها للاستفادة من التغييرات التي طبقتها حكومة دبي خلال الفترة الأخيرة في القوانين المتعلقة بإقامات الوافدين، خاصة من فئة الأثرياء وأيضاً من النابغين في قطاع التقنية.

وكانت «رياليست» قد توقّعت في دراسة سابقة أن يواصل قطاع العقارات في دبي خلال العام الجديد ازدهاره الذي يشهده بالفعل، بحيث يحقق مزيداً من النمو في 2023، بنسبة تبلغ 46 %. واستندت المنصة في دراستها السابقة إلى تحليل الذكاء الاصطناعي لبيانات جرى تجميعها على مدار الــ 12 شهراً الماضية، تحديداً من ديسمبر 2021 وحتى ديسمبر 2022، والتي أوضحت أن أسعار العقارات في دبي قد ارتفعت خلال الفترة المذكورة بنسب تراوحت بين 20 % و40 % في المتوسط.

حجم السوق

وتطرّقت دراسة «رياليست» عن آفاق التقنية العقارية في دبي والمنطقة إلى حجم سوق العقارات عموماً على مستوى العالم، فذكرت أنه بلغ 3.69 تريليونات دولار في 2022، ومن المتوقّع أن يرتفع إلى 8.2 تريليونات دولار في 2027، بمعدل نمو سنوي مُرّكب يبلغ 7.0 %.

وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من كون قطاع العقارات من الأقل على مستوى العالم بين كافة القطاعات في انتشار الرقمنة، إلا أنه يبقى غير معزول عن الابتكارات التقنية. وقدّرت الدراسة حجم قطاع التقنية العقارية في 2022 بنحو 18.2 مليار دولار، ومن المتوقّع أن يرتفع إلى 86.5 مليار دولار في 2032، بمعدل نمو سنوي مُرّكب يبلغ 16.8 %، على مدار عقد كامل.

الشركات الناشئة

وأفادت الدراسة أيضاً بأن العدد الإجمالي للشركات الناشئة المتخصصة في قطاع التقنية العقارية على مستوى العالم حالياً يُقدّر بما يتجاوز 10.000 شركة، وتستأثر الولايات المتحدة الأمريكية بنصيب الأسد من هذه الشركات، حيث تبلغ حصتها 57%، تليها بفارق شاسع دول أوروبا مجتمعة بنسبة 27.2%، ثم دول آسيا بنسبة 3.5%.

الواقع الافتراضي

ذكرت دراسة «رياليست» عن آفاق التقنية العقارية في دبي والمنطقة أن تقنية الواقع الافتراضي (VR) باتت عنصراً شديد الأهمية من صناعة العقارات العالمي، حيث زادت أهميتها خلال السنوات الثلاث الماضية التي أعقبت تفشي جائحة «كوفيد 19». واستشهدت الدراسة ببيانات صادرة عن مؤسسة «انسايت بارتنرز» البحثية، والتي قدّرت سوق تقنية الواقع الافتراضي على مستوى العالم بنحو 27.96 مليار دولار في 2021، وتوقعت أن يرتفع إلى 525.16 مليار دولار بحلول عام 2028.

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