«ويبإنجيج» تعزز شراكاتها في تقنيات التسويق بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «ويبإنجيج» WebEngage، منصة نظام التشغيل المتكامل في أتمتة التسويق، عن شراكتها مع علامات التجزئة الرائدة، تيتان ومستر بيكر (الإمارات)، وأتمنى (مصر)، والتي تمثل رمزاً للتميز في المجالات التي تنشط فيها. وتستفيد WebEngage من حلول الحفاظ على العملاء الخاصة بها، لمساعدة هذه العلامات التجارية على توفير تجارب عملاء فريدة، من خلال عدة قنوات، عن طريق تنظيم البيانات، وتقديم رؤى قائمة على التحليل للعملاء، وتعزيز التفاعل الشخصي المباشر.

ويأتي اعتماد حلول التفاعل مع العملاء، القائمة على البيانات، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، على خلفية حاجة العلامات التجارية المتنامية للتميز في مجال البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية التنافسي، لا سيما في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا. ويحظى التسويق القائم على الحفاظ على العملاء باهتمام واسع، بعد أن أثبت جدواه المالية، مقارنة مع نهج استقطاب عملاء جدد، ما يبرز دور «ويبإنجيج» كشريك رئيس للعلامات الإقليمية، بفضل كفاءة حلولها الشاملة.

وحصلت شركة تيتان المحدودة، والتابعة لمجموعة تاتا العالمية، على لقب خامس أكبر شركة مصنعة للساعات في العالم. بينما يعود تاريخ تأسيس مستر بيكر إلى عام 1996، وهي إحدى الشركات الرائدة في المنطقة. وتتمتع اتمنى، شركة البيع بالتجزئة سريعة النمو والمتخصصة بالأزياء، بحصة كبيرة في السوق المصري. وتؤكد مكانة هذه العلامات، كفاءة «ويبإنجيج» في التفاعل مع العملاء والحفاظ عليهم.

وقال هيتارث باتيل نائب رئيس «ويبإنجيج» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمدير الإداري للشركة في دولة الإمارات: «تقوم «ويبإنجيج»، بمساعدة العلامات الرائدة، مثل شركة تيتان ومستر بيكر واتمنى، على تسهيل عملية الحفاظ على العملاء والارتقاء بأعمالهم إلى مستويات جديدة. ففي حين نزود اتمنى بحلول ومتميزة، أعتقد أن تعاوننا مع تيتان ومستر بيكر، سيساعد العلامتين على ترسيخ حضورهما في سوق البيع بالتجزئة في المنطقة، وتعزيز مسيرتهما نحو تحقيق التحول الرقمي المدعوم بالبيانات والقنوات، ضمن قطاع التجارة الإلكترونية وخارجه. ويسعدنا التعاون مع هذه العلامات، ونحن متحمسون للارتقاء بمكانتهم في السوق».

ونجحت «ويبإنجيج»، منذ دخولها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في استقطاب أكثر من 60 عميلاً جديداً كل ثلاثة أشهر من مختلف القطاعات، مثل البيع بالتجزئة، والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية والإعلام والترفيه، والخدمات المالية والألعاب، والتعليم والقطاع العام، ما يمكن اعتباره ثورة في مجال الحفاظ على العملاء. كما ساهمت الشراكات مع العلامات الرئيسة، مثل شركة تيتان ومستر بيكر واتمنى، في ترسيخ مكانة «ويبإنجيج» في مجال تقنيات التسويق. وبلغ نمو الشركة ذروته، مع نجاحها بجمع 20 مليون دولار أمريكي في جولتها التمويلية من السلسلة ب، بإدارة صندوق سينجولاريتي لفرص النموّ، وشركة إس دبليو سي جلوبال، حيث شهدت الجولة مشاركة المستثمرين الحاليين في المنصة إنديا كوتينت، وبلوم فنتشرز وإيان فاند، وغيرهم من مستثمري رأس المال المغامر.

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