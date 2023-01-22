«داي لايف» ينضم لقطاع التجزئة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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افتتح الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «بن حم»، مركز «داي لايف هايبر ماركت» في منطقة ديرة بدبي، بحضور محبوب بن النقش مدير مركز «داي لايف».

وقال الشيخ مسلم بن حم: مركز «داي لايف» التجاري مشروع حيوي مهم في دبي يسهم في تسهيل حياة السكان وتأمين خيارات متعددة لهم تناسب احتياجاتهم. وتابع: نشكر القائمين على هذا المشروع، ونتمنى لهم دوام الخير والنجاح في قادم المشاريع.

وقال محبوب بن النقش: يتميز المركز بمفهوم جديد مع شكل وطابع عصري مميز، ويوفر مجموعة واسعة من الخيارات عالية الجودة، بدءاً من منتجات البقالة، والمنتجات الطازجة المحلية والمستوردة، واللحوم، وتشكيلة من الأطعمة العالمية، إضافة إلى قائمة كبيرة من المستلزمات اليومية التي تشمل العديد من الخيارات المتنوعة عالية القيمة.

وأضاف: يقع «داي لايف هايبر ماركت» في وسط منطقة ديرة بدبي على مساحة 20,000 قدم مربعة ويضم أقساماً عديدة ومتنوعة تتيح للمتسوقين فرصة قضاء جميع احتياجاتهم اليومية في مكان واحد، حيث يحوي المركز على قسم لحوم الطازجة، وقسم الأسماك الطازجة، وقسم المطاعم، ومحل عطور، وقسم الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، وقسم الخضروات والفواكه، ومغسلة الثياب، وقسم التمور والمنتجات المحلية، قسم الأجبان والألبان الطازجة، بالإضافة إلى قسم تسهيل لتخليص جميع المعاملات الحكومية والخاصة.

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