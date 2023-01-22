أنور قرقاش يشيد باختيار محمد القرقاوي عضواً في مجلس قيادات «دافوس»

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن اختيار معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، عضواً في مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، ما هو إلا تأصيل لمركزية المواطن في تجربة الإمارات التنموية وفكر قادتها.

وقال معاليه، في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «تفوق أبناء الإمارات على المستوى العالمي، كما أنه يدعو للاعتزاز، فهو أيضاً دليل أن مسيرتنا التنموية موضوعية وعميقة ومستدامة، واختيار الأخ معالي محمد القرقاوي عضواً في مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، ما هو إلا تأصيل لمركزية المواطن في تجربة الإمارات التنموية وفكر قادتها».

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