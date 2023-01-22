ذا صن: دبي وجهة العالم والملاذ الآمن وقت الأزمات

المصدر: البيان

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أكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن دبي هي وجهة العالم والملاذ الآمن في الأزمات والأوقات الصعبة، بفعل الأمن والأمان والاستقرار ومستوى الخدمات والتشريعات والقوانين التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله .

وقالت الصحيفة إن اقتصاد دبي يشهد زخماً كبيرأً حيث تتصدر العالم في انتعاش القطاع العقاري، كما أن أعداد السياح يقترب من معدلات 2019 مع توقعات بنمو ناتج الإمارة الإجمالي بمعدل 5% سنوياً حتى 2025.

وأضافت: إن دبي تبني على نجاحاتها، بإطلاق أجندتها الاقتصادية D33 بمستهدفات تبلغ 8.7 تريليونات دولار خلال العقد المقبل.

وتابعت: دبي تريد مضاعفة تجارتها الخارجية وتسعى لأن تكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الأزمات والأوقات الصعبة في العالم، تبرز دبي دائماً ملاذاً آمناً بفعل الأمن والأمان والاستقرار ومستوى خدمات التعليم والصحة والترفيه وأجوائها الدافئة، كما أن التشريعات والقوانين التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جعلت الإمارة وجهة للعالم وبات المصرفيون والمستثمرون يتسابقون للحضور إليها، فالكل يدرك أن دبي هي الوجهة التي يجب أن يكونوا فيها.

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