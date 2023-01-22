سعيد الطاير يطلع على أبرز مشاريع مركز البحوث والتطوير التابع لـ "ديوا"

المصدر: وام

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أكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تهدف من خلال مركز البحوث والتطوير التابع لها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إلى تطوير التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لتوفير خدمات عالمية المستوى تعزز جودة الحياة في دبي إضافة إلى تطوير قطاع البحوث والتطوير في دولة الإمارات ورفده بالكفاءات الوطنية المؤهلة ودعم المجتمع العلمي في الإمارات والعالم من خلال نشر المعارف وتطوير قدرات الباحثين الإماراتيين فضلا عن تعزيز المكانة المتميزة للهيئة في صدارة المؤسسات الخدماتية العالمية.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية حيث كان في استقباله المهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة والدكتور علي راشد العليلي نائب الرئيس - البحوث والتطوير والدكتور هشام إسماعيل مدير أول التطوير التقني وعدد من العاملين في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة.

واستمع الطاير من مسؤولي المركز إلى شرح حول آخر المشاريع التي يعمل المركز على تطويرها إضافة إلى مجالات عمل مختبر إنترنت الأشياء /IoT/ الذي يساعد على إدارة الطاقة والأصول باستخدام أجهزة الاستشعار الذكية وتحليلات الذكاء الاصطناعي وقدرات التخزين السحابي.

وأثنى معالي سعيد الطاير على جهود مركز البحوث والتطوير الذي يضم نخبة من الكفاءات المواطنة في تطوير حلول متقدمة في مختلف مجالات عمل المركز.

واطلع الطاير خلال زيارته التفقدية على عدد من المشاريع البحثية المبتكرة التي يعمل عليها مركز البحوث والتطوير وتشمل تخزين الكربون واستخدامه والنقل اللاسلكي للطاقة وخلايا الوقود الثابتة ومحطات تزويد وقود الهيدروجين وبطاريات التدفق والتي حصلت الهيئة على براءة اختراع عنها ويعمل فريق المواد المتقدمة للثورة الصناعية الرابعة حاليا على نسخة متطورة تتميز بخواص لمنع التسرب واختراع آخر لتحسين سلامة النظام.

وكشف فريق عمل "روبوتات الثورة الصناعية الرابعة" عن آخر تطورات براءة الاختراع الذي حصلت عليه الهيئة لنظام يقيس مقدار النقص في الإشعاع الشمسي الناتج عن العوامل الجويّة المختلفة مثل الغبار بما يسهم في تحديد أفضل مواقع لتشييد الأبراج الشمسية في مشاريع الطاقة الشمسية المركزة كما اطلع معاليه على اختراع جديد لجهاز عالي الدقة لتعقب الإشعاع الشمسي.

واستمع الطاير من كوادر الهيئة في مختبر إنترنت الأشياء إلى شرح حول حالات استخدام إنترنت الأشياء والتي تشمل أول منصة مؤتمتة بالكامل وموفرة للطاقة في دولة الإمارات تعتمد على إنترنت الأشياء لمراقبة المباني والتحكم فيها، حيث تتضمن المنصة أجهزة لاستشعار درجة الحرارة وحساب عدد الأشخاص وبالتالي ضبط درجة الحرارة وظروف الإضاءة بناء على عدد الأشخاص داخل المبنى ودرجة الحرارة في الخارج.

كما اطلع أيضا على تطبيق لدعم عمليات اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات وكذلك منصة لفحص خطوط الأنابيب تحت الأرض باستخدام أجهزة استشعار للكشف عن التسربات في خطوط نقل المياه.

واطلع معالي الطاير على أجهزة إرسال إنترنت الأشياء LoRA IoT الخاصة بالقمر الاصطناعي النانوي من نوع /3U/ "ديوا سات1" الذي أطلقته الهيئة ضمن برنامجها للفضاء "سبيس دي" إذ صمم المركز أجهزة الإرسال لربط أصول الهيئة مع القمر الاصطناعي بشكل مباشر ولتتناسب مع تطبيقات شبكة الهيئة وربط حساسات إنترنت الأشياء مع أقمار الهيئة الاصطناعية النانوية.

وتفقد معالي سعيد الطاير محطة ضخ وتحلية المياه التي تعمل باستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية بتقنية التناضح العكسي /Reverse Osmosis/ بقدرة إنتاجية تبلغ 50 مترا مكعبا "نحو 11 ألف جالون" يوميا حيث يأتي هذا المشروع ضمن جهود الهيئة في مجال تعزيز البحوث والتطوير كما يهدف إلى تزويد منشآت البحث والتطوير في المجمع بمياه الشرب عالية الجودة.

ويركز مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي على عدد من المجالات تشمل الطاقة الشمسية وتكامل الشبكة الذكية وكفاءة الطاقة والمياه إضافة إلى تكنولوجيا الفضاء وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ويضم المركز مختبرات داخلية لدراسة وإجراء اختبارات اعتمادية الألواح الشمسية وأخرى خارجية للاختبارات الميدانية لتقنيات الطاقة الشمسية والمعدات الجديدة لاسيما تلك المتعلقة بدراسة أداء وموثوقية الألواح الشمسية الكهروضوئية وإزالة آثار الغبار عن هذه الألواح.

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