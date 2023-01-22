137 موظفة من MBC تنضم إلى مجلس سيدات أعمال دبي

المصدر: البيان

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أعلن مجلس سيدات أعمال دبي، عن انضمام 137 موظفة من مجموعة MBC الإعلامية إلى عضوية المجلس، كإحدى نتائج تنسيق الجهود المشتركة والترويج لخدمات ومبادرات وفعاليات الجانبين، بموجب مذكرة تفاهم جمعتهما خلال "منتدى المرأة في الإعلام" الذي انعقد في سبتمبر الماضي.

ويمنح مجلس سيدات أعمال دبي أعضائه بمن فيهم المنتسبين الجدد من مجموعة MBC شريحة واسعة من المزايا التي يمكن الاستفادة منها في تعزيز تنافسيتهن في سوق العمل وتسهل عليهن ممارسة الأعمال في الإمارة، كما ينظم المجلس سنوياً أكثر من 65 فعالية تتنوع بين الفعاليات التدريبية والتوجيهية حول مواضيع مواكبة لأبرز مستجدات بيئة الأعمال، وغيرها من المحاور التي تقدم قيمة مضافة من المعلومات والخبرات للأعضاء.

تغيير إيجابي

وقالت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي: إن انضمام 137 موظفة من مجموعة MBC إلى عضوية المجلس يشكل بوابة لهن للانطلاق في مسيرة حافلة بالنمو والتطور، لأننا نؤمن بأهمية التوعية والتثقيف وتسهيل الفرص وتعزيز التغيير الإيجابي في حياة المرأة، ونعمل دوماً على توفير كافة وسائل الدعم لها لتحفيزها في أن تكون عضوة فاعلة في المجتمع والاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن انضمام موظفات مجموعة MBC للمجلس نتيجة حتمية للتنسيق العالي والتعاون البناء بين الجانبين بالاستناد إلى شراكة أساسها العمل على دعم المرأة وتعزيز حضورها من خلال تبادل المعرفة والخبرات لصقل مهارات سيدات ورائدات الأعمال، ومساعدتهن على اكتساب مهارات تعزز مسيرتهن المهنية.

يشار إلى أن مجلس سيدات أعمال دبي تأسس في العام 2002 تحت مظلة غرفة تجارة دبي، حيث يعتبر ممثلاً رسمياً لسيدات ورائدات الأعمال في دبي، ويهدف إلى توفير الدعم والرعاية لهن ليخطين الخطوة الأولى على درب عالم الأعمال، حيث يلعب المجلس دوراً مهماً في تعزيز مساهمة سيدات الأعمال باقتصاد الدولة، والدفع بالتنمية الاقتصادية في جميع قطاعات مجتمع الأعمال.

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