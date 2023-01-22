نتوقع نمو صادراتنا من البن بشكل كبير للإمارات

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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كشف إيمانويل هاتيجيكا سفير جمهورية رواندا في الإمارات لـ«البيان» أنه من المتوقع أن تنمو صادرات البن الرواندية إلى دولة الإمارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وذلك من خلال الشراكة القائمة مع «دوباي» (DUBUY.com)، وهي منصة للتجارة الإلكترونية B2B من موانئ دبي العالمية.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها القنصلية الرواندية في دبي على هامش معرض «عالم القهوة دبي 2023».

مشيراً إلى الإقبال اللافت الذي شهده جناح جمهورية رواندا أثناء مشاركتها في الحدث الضخم إكسبو 2020 دبي، حيث توافد العديد من زوار المعرض الدولي للتعرف على قصة نجاح رواندا وتذوق القهوة الرواندية عالية الجودة، حيث حرص الجناح طوال فترة المعرض التي امتدت ستة أشهر على تقديم فنجان مجاني من القهوة لأكثر من 1.2 مليون زائر للجناح.

وقال السفير الرواندي: إن احتفاء رواندا في معرض «عالم القهوة دبي 2023»، جاء نتيجة استفسار العديد من الإماراتيين والمقيمين عن القهوة الرواندية ذات المذاق الطيب، وإمكانية شرائها داخل دولة الإمارات، لذا جاء قرار التعاون والشراكة مع منصة «دوباي» للترويج لها في الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

حضر الاحتفالية التي أقيمت في فندق فوكو بدبي، عدد من المسؤولين من منصة دوباي ومن مركز دبي للسلع المتعددة، والقنصل الرواندي في دبي، بالإضافة إلى عدد من مصدري البن الروانديين والمستوردين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة ومحبي القهوة.

زراعة تقليدية

وأوضح السفير الرواندي أن القهوة واحدة من الصادرات الزراعية التقليدية الرائدة في رواندا والتي تعود على البلاد بإيرادات سنوية تزيد عن 75 مليون دولار وتدعم أكثر من 355 ألف أسرة من أصحاب المشاريع الصغيرة لكسب عيشهم اليومي. وأضاف أن البن يزرع في معظم مقاطعات رواندا على ارتفاع أقل من 1900 متر.

حيث تشتهر بشكل فريد بملامحها الغنية والعطرية والطبيعية، وتمثل الزيادة في إيرادات البن في رواندا في العام 2022 نحو 23 % مقارنة بالعام 2021. وأكد حرص رواندا على المشاركة في معرض القهوة بدبي كونها تعتبر مركزاً تجارياً رئيسياً وشريكاً تجارياً رائداً لرواندا، كما أن المجتمع الإماراتي يشتهر باستهلاكه للقهوة.

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