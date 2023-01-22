تحديثات على «تم» لتسهيل المعاملات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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أكدت عائشة المنصوري محلل تطوير القنوات الرقمية في هيئة أبوظبي الرقمية أن منظومة «تم» للخدمات الحكومية تقدم 700 خدمة ومعاملة لأكثر من 30 جهة حكومية، مشيرة إلى أن جميع الخدمات الحكومية في الإمارة تنفذ عن طريق منظومة «تم» الذكية. جاء ذلك على هامش مشاركة «تم»، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وقالت لـ«البيان»: أجريت تحديثات أخيرة على التطبيق، والذي يعتبر من المنصات الذكية حول العالم، ومنها تنبيه المستخدم بالمعاملات، التي يجب تخليصها والانتهاء منها، وعلى سبيل المثال تجديد رخصة القيادة، أو دفع المخلفات المرورية، إضافة إلى ذلك اقتراح التطبيق للمستخدم بالخدمات المناسبة وأنه لا يطلب مستندات أو أوراقاً ثبوتية للمستخدم إلا لمرة واحدة، حيث يقوم بحفظها ضمن قاعدة البيانات ضمن قنوات آمنة، وإظهار المستندات الخاصة بالمستخدم، على أن يتم الدخول بواسطة الهوية الرقمية.

ولفتت إلى أن التطبيق يقوم بإنجاز جميع الخدمات الحكومية تحت مظلة واحدة، وفي دقائق معدودة على حسب المعاملة دون تعقيدات، مما يوفر الجهد والوقت للمتعامل، بجانب توفير الأوراق، التي كانت تستنفذ قديماً في الخدمات الحكومية، وتقوم خدمة المتعاملين في حكومة أبوظبي الرقمية بالرد على الاستفسارات، وتوجيه العميل بالقيام بالإجراء في جهة واحدة، ولافتة إلى توافر 6 مراكز إسعاد متعاملين في أبوظبي، وافتتاح مراكز إضافية، تصل إلى 20 مركزاً بنهاية العام الجاري.

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