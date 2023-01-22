جلسة حوارية تناقش استدامة النمو في الأسواق الناشئة

المصدر: أبوظبي- البيان

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استضافت أكاديمية أبوظبي الحكومية، المنصة الحكومية الرائدة لتطوير الكفاءات البشرية في إمارة أبوظبي، التابعة لدائرة الإسناد الحكومي، جلسة حوارية رفيعة المستوى لمديري العموم والتنفيذيين والقيادات العليا في حكومة أبوظبي، قدمها إليان ميهوف، عميد كلية إنسياد لإدارة الأعمال وبروفيسور الاقتصاد الكلي تحت عنوان «النمو الاقتصادي ومصيدة الدخل المتوسط».

وركزت الجلسة، التي أقيمت، بحضور معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، على تقييم النمو السريع لعدد من الاقتصادات الآسيوية، وغيرها من الأسواق الناشئة حول العالم، كما طرحت الجلسة عدداً من التساؤلات حول استدامة النمو في دول مثل الهند والصين، وفيما إذا كانت فيتنام وإندونيسيا وتركيا ونيجيريا ستتبع المسار التنموي ذاته، كما حددت التوجهات الناشئة، ضمن المشهد الاقتصادي العام، في إطار يساعد على فهم التنمية الاقتصادية، وعلى تقييم النمو المستدام في الأسواق.

وقال الدكتور ياسر أحمد النقبي، مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية: «نتطلع إلى تنظيم المزيد من هذه المحاضرات والفعاليات، لضمان تزويد موظفي حكومة أبوظبي بالفرص التعليمية عالمية المستوى، التي تكفل تعزيز رصيدهم المعرفي وخبراتهم، وتسهم في بناء نخبة من المواهب القادرة على المنافسة على الصعيد العالمي». وقال البروفيسور إليان ميهوف: «تلتزم إنسياد بالعمل مع الجهات الرائدة مثل أكاديمية أبوظبي الحكومية، لتجمع بين الأفراد بمختلف ثقافاتهم وأفكارهم، للمساهمة في تطوير قادة الأعمال المسؤولين والقادرين على إحداث أثر إيجابي في المجتمع».

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