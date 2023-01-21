"كهرباء ومياه دبي" أول مؤسسة في الشرق الأوسط وإفريقيا تعتمد نظام إدارة التدقيق "توكيد"

المصدر: وام

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بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي تطبيق نظام إدارة التدقيق "توكيد" من شركة "إس إيه بي" لتصبح بذلك أول مؤسسة خدماتية متكاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا تطبق هذا النظام المتطور.

ويتم استخدام "توكيد" لتخطيط التدقيق القائم على المخاطر وتخطيط إشراك الأفراد في مهام التدقيق ومشاركة النتائج مع الجهات المعنية إضافة إلى متابعة تنفيذ خطط العمل.

وأوضح معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن التدقيق الداخلي أحد الخطوط الدفاعية الثلاث التي تتبناها الهيئة في سياستها الخاصة بالحماية فيما تمثل الإدارة والإشراف خط الدفاع الأول والمخاطر والمطابقة والجوانب القانونية والحوكمة خط الدفاع الثاني ويشمل إطار الحوكمة في الهيئة العناصر الأساسية للحوكمة مثل الرقابة والإشراف والهيكل التنظيمي الواضح والصلاحيات والاستراتيجية الموثقة وتفويض السلطات المالية والإدارية على نحو سليم.

وقال إنه بفضل عملنا وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” والتزامها بتطبيق أفضل معايير الحوكمة الرشيدة في جميع مجالات عملها أصبحت الهيئة من المؤسسات الخدماتية الرائدة عالميا في مجال الحوكمة القائمة على عدة أسس رئيسية من ضمنها الشفافية والنزاهة والعدالة والرقابة والمحاسبة الأمر الذي أسهم في تعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية.

وتعد إدارة التدقيق الداخلي في الهيئة وحدة مستقلة تتبنى أفضل معايير وممارسات التدقيق بما في ذلك الإطار المهني الدولي لممارسة التدقيق الداخلي “IPPF” الصادر عن معهد المدققين الداخليين “IIA”.

وتعمل الإدارة بموجب ميثاق معتمد وتجري مراجعات لضمان القيمة المضافة والتحقق من دقة وجودة وفعالية الضوابط الداخلية وعمليات وأنظمة إدارة المخاطر والحوكمة في الهيئة والشركات التابعة لها من خلال عملية تدقيق قائمة على خطة مخاطر يجري تطويرها بشكل سنوي.

كما تعد الإدارة بمثابة خط الدفاع الثالث لتوفير التوكيد والاستشارة والرؤية لمدى تمتع الهيئة والشركات التابعة لها بالكفاءة والفاعلية للاضطلاع بمسؤولياتهم بما يدعم ويتوافق مع رؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها.

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