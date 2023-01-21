محمد بن راشد: "أتلانتس ذا رويال" تحفة معمارية جديدة تضيفها دبي إلى قطاعها السياحي

المصدر: البيان

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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منتجع "أتلانتس ذا رويال" في جزيرة النخلة بدبي.

ووصف سموه، المنتجعَ، بأنه تحفة معمارية جديدة تضيفها دبي إلى قطاعها السياحي.

وقال سموه في تغريدة على حساب سموه في "تويتر": خلال زيارة (أتلانتس ذا رويال) في جزيرة النخلة.. تحفة معمارية جديدة نضيفها لقطاعنا السياحي.. 6 أبراج يربط بينها جسر مرتفع على مساحة 4 ملايين قدم مربع، بواجهات بحرية وحدائق معلقة، وارتفاع 178 متراً.. فخورون بإنجازاتنا.. مستمرون في تطوير اقتصادنا.. مرحبون بطريقة استثنائية بزوّارنا".

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