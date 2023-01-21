زخم الفعاليات يضاعف أعداد زوار الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ وام

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واصل القطاع السياحي أداءه القوي الأسبوع الماضي مستفيداً من تنوع الخيارات السياحية في الدولة وتصاعد زخم الأحداث والفعاليات الدولية التي أسهمت في استقطاب المزيد من الزوار والمشاركين من مختلف دول العالم.

وواصلت الناقلات الوطنية عملية التوسع بوجهاتها العالمية وتنويع خيارات السفر أمام عملائها.

واستضافت الإمارات الأسبوع الماضي عدداً من الفعاليات الدولية التي تميزت بمشاركة واسعة من صناع القرار والمختصين من معززة مكانتها وجهة عالمية لسياحة الأعمال.

واختتمت فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023» الذي جمع قادة دول وحكومات وصناع سياسات وخبراء بجانب مستثمرين ورواد أعمال وشباب من العالم من أجل عقد سلسلة من الحوارات البناءة التي من شأنها الإسهام في تحقيق الحياد المناخي .

وشهدت دبي فعاليات الدورة الـ24 للمعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة «إنترسيك» 2023، الذي يجمع الآلاف من خبراء القطاع في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة دوليةً واسعة بأكثر من 1000 جهة عارضة من 55 دولة بما فيها 10 أجنحة دولية من أنحاء العالم.

وواصلت الناقلات الوطنية التوسع في إطلاق وجهات السفر الجديدة لتوفير المزيد من خيارات السفر أمام المسافرين على متنها، لمواكبة الطلب على السفر.

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