«الدرون» تحتفي بتميز دبي على قائمة «تريب أدفايزر»

المصدر: دبي - البيان

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تتواصل فعاليات الدورة 28 لمهرجان دبي للتسوق بعروض تسويقية وترفيهية وعروض فنية حية وفعاليات مميزة تزيد جاذبية الإمارة السياحية، وتعزز تدفقات الزوار، وترسخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للترفيه والتسوق والتجزئة.

واحتفالاً بفوز دبي للعام الثاني على التوالي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من «تريب أدفايزر»، سيتم تنظيم العرض المميز والخاص بهذه المناسبة ضمن عروض الدرون الضوئية التي تشكل أيقونات فنية تبهر زوار الإمارة المقيمين فيها خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوق، وذلك كل ليلة في ذا بيتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس حتى 29 يناير الجاري.

كما تتواصل الفعاليات الترفيهية والتسوقية المميزة في أرجاء الإمارة، حيث تطلق مراكز التسوق والأسواق المفتوحة باقة من الخصومات والعروض على باقة من السلع والمنتجات الاستهلاكية، كما تتعدد عروض المطاعم والضيافة مع تقديم الفنادق خيارات مميزة للإقامة لتلبية احتياجات السياحة الداخلية والسائحين الوافدين من خارج الدولة.

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