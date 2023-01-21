ميناء جبل علي و«جافزا» يحصدان جوائز «بزنس تابلويد»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) التابعان لـ «دي بي ورلد» بجوائز مرموقة ضمن حفل جوائز «بزنس تابلويد».

ويشكل كل من ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، بيئة أعمال متكاملة عالمية المستوى، لأكثر من 9.000 شركة من جميع أنحاء العالم، وتخدم ما يزيد على 3.5 مليارات مستهلك عالمياً من خلال الربط التجاري المباشر مع 150 ميناءً، بأكثر من 180 من خطوط الشحن البحرية. ويحتوي ميناء جبل علي على أكبر حوض بحري من صنع الإنسان في العالم.

وممثلاً لشركة دي بي ورلد الإمارات، تسلم أحمد بدري، مدير أول، شحن عام نقل مركبات، جائزة «أفضل مشغل للموانئ» بالنيابة عن فريق عمل ميناء جبل علي، فيما تسلم حمد الصايغ، رئيس قسم الحسابات الاستراتيجية جائزة «أفضل منطقة حرة متكاملة» بالنيابة عن فريق جافزا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز