55 ألف طفل استمتعوا بالإقامة بفندق ليجولاند دبي في 2022

المصدر: دبي - البيان

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يحتفل فندق ليجولاند، وهو جزء من منتجع ليجولاند دبي، بالذكرى الأولى لتأسيسه هذا الشهر. ويقدم الفندق للعائلات الذين تتراوح أعمار صغارهم من عامين إلى 12 عاماً، خدمات ومرافق لا يوجد مثلها في أي فندق آخر في المنطقة.

ورحب فندق ليجولاند في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2022 بنحو 55,7 ألف طفل بصحبة ذويهم، استمتعوا بواحد من التصميمات الخمسة الفريدة للغرف التي تحمل طابع ليجو؛ سواء «القرصان» أو «المغامرة» أو «ليجو نينجاجو» أو «أصدقاء ليجو» أو «المملكة»، حيث حظوا بوقت رائع مع عائلاتهم، وقاموا باستكشاف مغامرات البحث عن الكنز المختلفة في غرفهم.

وخلال 2022 تصدر مواطنو دولة الإمارات من حيث عدد الزيارات والإقامة بفندق ليجولاند تلاهم مواطنو الكويت ثم السعودية وبعدها الهند والفلبين.

وقالت جولي ديكين مدير إدارة التسويق في المنتجع: «يعد منتجع ليجولاند دبي الوجهة المثالية للعائلات التي تبحث عن مكان مميز تستمع فيه بعطلة مليئة بالمغامرات العائلية الشيقة والتي لا تنسى - وذلك لما يقدمه فندق ليجولاند من خدمات ومرافق حصرية للصغار .

والتي تشمل مكاناً مخصصاً يناسب طولهم لتسجيلهم الدخول للفندق، وبوفيهاً للأطفال تم بناؤه خصيصاً ليناسب طولهم في المطعم بجانب بوفيه «الكبار»، إضافة إلى مغامرة البحث عن الكنز داخل الغرف، وظهور شخصيات ليجولاند المحبوبة، وورش عمل ليجو الإبداعية المميزة والأنشطة المرحة المستمرة طوال فترة إقامتهم بالفندق».

ومن ضمن المرافق والخدمات العديدة التي يقدمها الفندق بوفيه خاص للأطفال تم بناؤه خصيصاً ليناسب طولهم في مطعم بريكس فاميلي حيث قام الصغار في 2022، بتلوين أكثر من 10 آلاف مفرش طاولة بالمطعم تم إنتاجها خصيصاً لضيوف الفندق ووضعها على طاولات المطعم لإضافة مزيد من المتعة والترفيه لجميع أفراد العائلة حتى خلال أوقات تناول الطعام. ومن الحقائق الطريفة أن المطعم قدم أكثر من 4,880 لتراً من عصير البرتقال لضيوفه خلال بوفية الفطور اليومي العام الماضي.

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