إنجاز مشروع إنتركونتيننتال ريزيدنس أبوظبي قريباً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن داني دمرجيان، المدير العام لفندق إنتركونتيننتال أبوظبي، اقتراب موعد إنجاز مشروع إنتركونتيننتال ريزيدنس أبوظبي. وأطلق فندق إنتركونتيننتال أبوظبي مجموعة جديدة من الوحدات السكنية بحي البطين في العاصمة أبوظبي.

ويستأثر المشروع الجديد بموقع مميز بالقرب من منطقة الأعمال المركزية وأبرز المنشآت الترفيهية وعددٍ من المؤسسات الحكومية ومارينا مول وشاطئ الكورنيش في أبوظبي. كما أن الوحدات السكنية المفروشة بالكامل تلبي مختلف احتياجات الضيوف الذين يمكنهم الاستمتاع بتجربة سكنية مميزة وسط أجواء الإمارة النابضة بالحياة.

ويشمل الفندق 130 وحدةً سكنيةً تتنوع بين وحدات الاستوديو والشقق المؤلفة من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى مجموعة من الشقق المصممة خصيصاً لتلائم احتياجات أصحاب الهمم. وتضم الشقق السكنية تجهيزاً كاملاً من أفضل الأجهزة والمرافق العصرية.

وتوفر الوحدات السكنية مرافق ترفيهية وتجارب تناول طعام مميزة في مكانٍ واحد، حيث يمكن للمقيمين الاسترخاء والاستمتاع بخدمة الخمس نجوم التي يشتهر بها فندق إنتركونتيننتال أبوظبي. ويشمل العرض مجموعةً من الخدمات المميزة.

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