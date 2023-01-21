«الاستدامة» بـ«إكسبو دبي» يفوز بأفضل مشروع في «لايت ميدل إيست»

المصدر: دبي ـ البيان

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اجتمع قطاع الإضاءة للاحتفاء بألمع نجومه في حفل توزيع جوائز لايت ميدل إيست 2023 في فندق ريتز كارلتون - مركز دبي المالي العالمي. وتمّ الاحتفاء بتصاميم الإضاءة والمنتجات المبتكرة في مشاريع الفنادق والضيافة، إلى جانب نجوم القطاع الواعدين، فيما تم تكريم 18 فائزاً على إنجازاتهم من قبل لجنة من خبراء القطاع.

وتم اختيار تيرا، جناح الاستدامة في إكسبو 2022 دبي، من قبل لجنة التحكيم المكوّنة من المتخصصين في القطاع، للفوز بجائزة أفضل مشروع لهذا العام، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل تصميم إضاءة للأماكن العامة.

وكان من بين الفائزين في فئة المشاريع؛ مشروع التحسينات التي أجريت في دبي مول من شركة لايت تاتش بي إل دي، والذي تم اختياره لنيل جائزة أفضل مشروع تصميم إضاءة في مول لهذا العام وذلك لنجاحه في التعبير عن الإحساس بالمساحة من خلال تجديد الإضاءة في أكبر مركز تجاري في العالم في مايو الماضي ،تبعتها شركة نولتي بفارق بسيط .

وذلك عن مشروعها في ميدتاون مول في مدينة الرياض، والذي حظي بالتقدير في هذه الفئة، بينما ذهبت جائزة أفضل تصميم للإضاءة في قطاع التجزئة لهذا العام إلى شركة ستوديو لومن عن مشروعها كليه دو أور.

وقال ديشان إيزاك، مدير إدارة المعرض في ميسي فرانكفورت ميدل إيست: «كانت جوائز لايت ميدل إيست تكرّم إنجازات ومواهب القطاع على مدار تسع سنوات، وفي كل عام تكون الابتكارات والمنتجات أكثر إبهاراً».

وتابع قائلاً: «إن منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، بمشاريعها الطموحة للبناء وتخطيط المدن الذكية، هي فرصة رائعة لمصممي الإضاءة الموهوبين للتألق - فما عليك سوى إلقاء نظرة على أمثلة من الفائزين الليلة، مثل تيرا - جناح الاستدامة ومشروع التحسينات في دبي مول». يشار إلى أن حفل جوائز لايت ميدل إيست قد أقيم في اليوم الأخير من أيام المعرض.

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