تعاون مع «أدنوك» و«بي بي» والاتحاد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركات أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) و«أدنوك» و«بي بي» ومركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) والاتحاد للطيران خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، عن اتفاقها على إجراء دراسة جدوى مشتركة لاستكشاف فرص إنتاج وقود مستدام للطائرات في دولة الإمارات، وغيره من المنتجات، مثل الديزل النظيف، ومادة «النفثا» باستخدام النفايات البلدية الصلبة والهيدروجين المتجدد.

وستعزز دراسة الجدوى قدرات الشركات الخمس لتقييم الجدوى الفنية والتجارية لمثل هذا المشروع. وفيما إذا خرجت الدراسة بنتائج إيجابية، فسيعمل الشركاء على تطوير أول إنتاج من نوعه على مستوى تجاري في المنطقة بأبوظبي.

ويمتلك وقود الطائرات المستدام الذي يتم إنتاجه باستخدام المواد الأولية المستدامة مثل النفايات البلدية الصلبة والهيدروجين المتجدد، القدرة على تقليل الانبعاثات الكربونية في مختلف مراحل الإنتاج بنسبة تصل إلى 80 % في المتوسط خلال الدورة الإنتاجية الكاملة، مقارنة بوقود الطائرات التقليدي، وذلك بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا).

دور ريادي

ويهدف هذا التعاون إلى ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية وتوظيف التكنولوجيا لتحقيق التنمية ضمن القطاعات، كما سيمثل خطوة مهمة لتقييم إمكانيات دولة الإمارات وقدرتها على لعب دور رائد على مستوى العالم في مجال إنتاج الوقود المستدام للطائرات.

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