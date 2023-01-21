رئيس غرفة رأس الخيمة وسفير باكستان يبحثان مجالات التعاون

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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بحثت غرفة تجارة رأس الخيمة مع سفارة باكستان لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري في إمارة رأس الخيمة ونظيرتها في باكستان وآفاق تطويرها، بما يسهم في تعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك وفتح آفاق جديدة من الشراكات لدى مجتمعي الأعمال في إمارة رأس الخيمة وجمهورية باكستان.

جاء ذلك خلال استقبال محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة في مقر الغرفة، فيصل نياز ترمذي، سفير باكستان لدى الدولة، يرافقه اديم خان مستشار التجارة والاستثمار بالقنصلية، بحضور يوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، النائب الأول لرئيس الغرفة والمدير العام بالوكالة لغرفة التجارة محمد السبب وإيمان الهياس مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية.

وأعرب محمد النعيمي عن تمنياته بالتوفيق للسفير الباكستاني الجديد في أداء مهام عمله، وبما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين الإمارات وباكستان الصديقة والتي تشهد تطوراً ونمواً ملموساً بفضل دعم وحرص القيادة الرشيدة في البلدين على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات الاقتصادية.

مشيراً إلى أن هذا اللقاء سيتبعه لقاءات أخرى لوضع خطط العمل واستشراف الفرص المستقبلية، لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين رأس الخيمة وباكستان، بما يُسهم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمار المتبادل بينهما ودفعها إلى مراحل تلبي تطلعات الجانبين.

وأعرب السفير الباكستاني عن سعادته بتمثيل بلاده لدى الإمارات، لافتاً إلى المكانة المرموقة التي تحتلها الإمارات بوجه عام على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأشاد بالمكانة الرائدة لإمارة رأس الخيمة في قطاعي السياحة والأعمال ومسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود العملية لتوثيق علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في كل المجالات.

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