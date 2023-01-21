تعاون بين غرفة أم القيوين و«عمان للتأمين» يوفر خدمات للشركات المحلية

المصدر: (أم القيوين - وام)

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وقّعت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين وشركة عمان للتأمين «سكون»، أمس بمقر الغرفة، اتفاقية تعاون جديدة لتقديم المزايا والخدمات للشركات المحلية، التي تتيح لأعضاء الغرفة الحصول على عروض خاصة لمجموعة متنوعة من منتجات وخدمات التأمين، التي يمكن الاستفادة منها اعتباراً من الشهر الجاري.

وقّع الاتفاقية كل من عمار العليلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وراجي سينها رئيس قسم التوزيع في الإمارات العربية المتحدة لدى «سكون».

وسيتم وفقاً للاتفاقية بين الجانبين توفير خدمات توعوية للمستفيدين من الاتفاقية حول قطاع التأمين، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل منوعة تشمل مواضيع مختلفة منها إدارة المخاطر ومزايا الموظفين والامتثال للوائح الحكومية والاتحادية الخاصة بقطاع التأمين بهدف تسهيل المعلومات عليهم ليصبح مجال التأمين الذي يغلب عليه التّعقيد متاحًا أكثر للشركات المحلية.

وقال مدير عام الغرفة إن هذه الشراكة ستتيح للأعضاء الاستفادة من خدمات ومنتجات التأمين، التي تقدمها شركة عمان للتأمين «سكون» باعتبارها شركة ذات خبرة واسعة في هذا المجال.

ومن جهته أكد رانجي سينها أن الاتفاقية ستسهم في دعم نمو ونجاح الشركات المحلية، وستشكل شراكة قوية، وذلك بسبب معرفة الغرفة بمجتمع الأعمال المحلي والخبرة التي تتمتع بها شركة عمان في مجال التأمين.

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