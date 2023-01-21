«عزيزي» تبيع 40 % من «ريفيرا ريف» لـ 35 جنسية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة عزيزي بيع ما يزيد على 40 % من إجمالي وحدات مشروعها «ريفيرا ريف»، ضمن المرحلة الرابعة من مجمع ريفيرا على الواجهة البحرية في مدينة محمد بن راشد. وقد بيعت هذه الوحدات لعملاء ينتمون إلى 35 جنسية مختلفة.

وتشير بيانات المبيعات التي كشفت عنها عزيزي إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين. وشكل الروس غالبية قاعدة عملاء «ريف» بنسبة 26.67 % من إجمالي المبيعات. وظهر أيضاً ارتفاع في حجم الطلب من المستثمرين العراقيين بنسبة 10 %، في حين استحوذ السعوديون على نسبة 8.33 %، والألمان على 6.67 %. وتم تسجيل إقبال واضح من مستثمرين جزائريين وكولومبيين وهنود وإيطاليين.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للشركة: «تعد دبي المدينة الأكثر جاذبية للترحيب بزوارها، وليس من المستغرب أن تتمكن من استقطاب عدد كبير من المستثمرين الدوليين. ونفخر بالإسهام في الترويج لمعالمها المتميزة وخصائصها الفريدة أمام العالم، بما في ذلك الأمان والراحة، والتي جعلت منها الوجهة المثلى للزيارة والعيش والعمل والاستثمار. إنها تعد بحق مركزاً رائداً للأعمال والسياحة والابتكار، وضمان العائد الجذاب على الاستثمار».

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