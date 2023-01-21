«هيئة البيئة» تعبّر عن صوت الشباب في أسبوع أبوظبي للاستدامة

المصدر: أبوظبي - وام

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شاركت هيئة البيئة - أبوظبي في سلسلة جلسات ضمن فعاليات منصة «شباب من أجل الاستدامة»، التي أقيمت خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة. وشارك أعضاء مجلس شباب الهيئة في جلسة بعنوان «نموذج محاكاة للمناخ العالمي»، حيث تم محاكاة المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ، الأمر الذي وفر الفرصة للمشاركين لاستكشاف مخاطر تغير المناخ وتحديات التفاوض بشأن الاتفاقيات الدولية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

وخلال هذه الجلسة لعب المشاركون دور مفاوضين يمثلون البلدان والتكتلات الإقليمية التي تحتاج إلى التعاون للتوصل إلى اتفاق يحد من تغير المناخ عن طريق الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

وتم اختبار المقترحات باستخدام نموذج محاكاة لسياسة المناخ مما وفر للمشاركين ملاحظات علمية حول الآثار المترتبة على مقترحاتهم لتركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي والمتوسط العالمي لدرجة حرارة سطح البحر وارتفاع مستوى سطح البحر والتأثيرات الأخرى. وشاركت ميثة الهاملي مديرة قسم التقييم والمحافظة على البيئة البحرية بقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة في جلسة بعنوان «موائل الكربون الأزرق والحلول المستندة إلى الطبيعة» إلى جانب جين جلافان الشريك المؤسس لشركة دستنز ايمجري، وأدار الجلسة عضو في مجلس شباب الهيئة حيث تم التركيز على الحلول القائمة على الطبيعة وكيف يتم تطبيقها في الدولة.

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