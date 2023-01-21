«أبوظبي التجاري» ينضم لمبادرة «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك أبوظبي التجاري انضمامه إلى مبادرة «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة، مؤكداً التزامه بدعم أجندة العمل المناخي لدولة الإمارات ومبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

جاء التوقيع على التعهد ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية الاستدامة التي أقرها مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، ويرفد الجهود التي يبذلها البنك لاعتماد أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في أعماله وعملية صنع القرار.

وقال ريتشارد هيرست، رئيس إدارة الاستدامة في بنك أبوظبي التجاري: انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية، يؤكد البنك التزامه التام بدعم الخطوات الكبيرة التي تتخذها الإمارات في إطار الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي. ولا ندخر جهداً في استكشاف الشراكات والفرص المناسبة لتسريع جهودنا ودعم مساعي عملائنا في رحلتنا المشتركة لتحقيق بيئة خالية من الكربون. ويشكل «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً»، الذي تقوده وزارة التغير المناخي والبيئة، مبادرة مهمة تفسح المجال أمام القطاع الخاص للاضطلاع بدور أكبر في تنفيذ أجندة العمل المناخي لدولة الإمارات.

وكجزء من التعهد، التزم البنك باتخاذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة لتسريع وتيرة وتوسيع نطاق مساهمته في المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز