ضبط بضائع مقلدة بقيمة أصلية 89 مليون درهم في رأس الخيمة خلال 2022

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

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كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن ضبط ومصادرة 79459 قطعة من المنتجات المقلدة، التي بلغت قيمتها 5.44 ملايين درهم، فيما بلغت قيمتها الأصلية 89.46 مليون درهم، في إطار تعزيز البيئة الاقتصادية الآمنة وحماية العلامات التجارية من الانتهاك والتقليد، وتجاوبها مع 55 شكوى حول تقليد علامات تجارية عالمية خلال 2022.

وقال فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إن الملابس والأحذية والحقائب جاءت في مقدمة البضائع المصادرة والتي تم ضبطها في 47 منشأة تجارية، يليها المجوهرات والعطور والأغذية في 21 منشأة تجارية، ومتفرقات أخرى مثل الساعات اليدوية، والزيوت، ومحافظ النقود، والمنكهات الغذائية، والإكسسوارات.

وأضاف: في مجال تسوية الشكاوى والنزاعات، ساهم قسم الحماية التجارية في تسوية 950 شكوى من المستهلكين نهاية 2022 بـ 98 %، واحتلت شكاوى الضمانات المرتبة الأولى بـ 42 % تلتها شكاوى الأمانة والمصداقية بـ 93 % وفي المرتبة الثالثة شكاوى العقود بـ 19 %، ونجح القسم في علاج الشكاوى بصورة ودية بـ 98 % بين الأطراف المتنازعة، وتعذر علاج 2% من الشكاوى حيث تم تحويلها لدائرة المحاكم أصولاً.

مراقبة الأسواق

وأكد عليون، أن قسم الحماية التجارية يتولى مراقبة الأسواق وتنفيذ الحملات التوعوية والورش التثقيفية ومتابعة شكاوى التجار والمستهلكين وأصحاب العلامات التجارية، وخلال العام الماضي، تم تنفيذ 18حملة وورشة تضمنت 2932 طالباً وطالبة بمختلف المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة ضمن حملة (مرحبا مدرستي)، كما استفاد جميع موظفي إدارة الرقابة والحماية التجارية من حضور عدة ورش مرتبطة بالتمييز بين المنتجات الأصلية والتقليدية، إلى جانب استفادة 174 منشأة تجارية ضمن مبادرة «خلك حريص».

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