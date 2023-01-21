حملات تفتيشية لمراقبة الإعلانات العقارية في عجمان

المصدر: عجمان - وام

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أكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن فريق تفتيش مختصاً تابعاً للدائرة باشر تنفيذ حملة تفتيشية واسعة بهدف مراقبة الإعلانات العقارية في الإمارة، ومدى امتثال شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية وملاك العقارات للتشريعات والقوانين المعمول بها وفقاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2020 بشأن تنظيم التطوير العقاري في إمارة عجمان، الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية آمنة وتوفير الشفافية، ودعا الأطراف المعنية إلى التعاون مع الدائرة والالتزام باللوائح والتشريعات التي سنتها الحكومة من أجلهم ولأجل مستقبل مشرق للقطاع العقاري في عجمان.

وأضاف أن الدائرة وفرت من خلال بوابتها الرقمية خدمة «تصريح إعلان عقاري» يتم الحصول عليه في 5 دقائق فقط، ويسمح للمطورين العقاريين والمكاتب العقارية وملاك العقارات الحصول على تصريح الترويج لعقاراتهم بصفة قانونية وتجنب أي نوع من المخالفات من خلال إجراءات وخطوات مبسطة تتمثل في تقديم طلب الخدمة مرفقاً بالوثائق المطلوبة، ثم يتم مراجعة الطلب والموافقة عليه من قبل الأقسام المعنية بالدائرة، وبعد دفع الرسوم المحددة للخدمة والاعتماد النهائي للمعاملة يستلم مقدم الطلب الموافقة على تصريح الإعلان بالبريد الإلكتروني.

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