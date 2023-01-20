دبي ثاني أفضل مدن العالم للمغتربين

المصدر: وام

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تبوأت دبي المركز الثاني عالمياً في قائمة أفضل مدن العالم للمغتربين بحسب تقرير “إكسبات إنسايدر 2022” الصادر عن مؤسسة "إنترنيشن".

وتضمن مسح "إكسبات إنسايدر" استطلاعاً ضم 12 ألف شخص من 177 جنسية حول العالم، ويغطي قضايا من ضمنها مدى رضا الوافدين عن نوعية الحياة وسهولة الاستقرار والعمل في الخارج.

وتصدرت بحسب الدراسة مدينة فالنسيا في إسبانيا قائمة تلك المدن تلتها دبي ثم مكسيكو سيتي في دولة المكسيك.

كما تبوأت دبي الصدارة في مؤشر "ضروريات الحياة للمغتربين" وكذلك في فئة التعامل مع السلطات المحلية حيث أشار معظم الوافدين إلى أنه من السهل التعامل مع السلطات المحلية وأنهم سعداء بالخدمات الحكومية التي توفرها المدينة على الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، قال 70٪ إنهم راضون عن وظائفهم ويعتقدون أن ثقافة الأعمال المحلية تشجع الإبداع.

وعلى مستوى المؤشرات الأخرى التي تضمنها الاستطلاع، احتلت دبي المركز الثامن في مؤشر سهولة الاستقرار حيث أعرب الوافدون عن سعادتهم بحياتهم الاجتماعية وأكد 81% منهم أنهم يشعرون بالترحاب في دبي. وجاءت دبي في المركز السايس في مؤشر جودة الحياة. وبحسب الاستطلاع يشعر 95% من الوافدين بالرضا عن البنية التحتية كما يعبرون عن كامل رضاهم عن الحياة الثقافية وتنوع المأكولات.

وتأتي دبي في المرتبة السادسة في مؤشر العمل في الخارج فقد أعرب 70% من المغتربين عن سعادتهم بوظائفهم وأفاد 78% منهم بأن ثقافة الأعمال المحلية تشجع الإبداع.

يذكر أن دراسة "إكسبات إنسايدر" تصدر سنوياً منذ العام 2017.

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