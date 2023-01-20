تجارب ممتعة في الهواء الطلق هذا الشتاء ضمن «دبي للتسوق»

المصدر: دبي - البيان

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تتواصل تجارب التسوق الاستثنائية في دبي ضمن فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان دبي للتسوق، حيث سيتمكن زوار دبي والمقيمين فيها من الاستمتاع بتجارب ممتعة في الهواء الطلق وأجواء لا تنسى مستوحاة من المنطقة الصناعية في مدينة نيويورك خلال الدورة العاشرة من فعالية «اتصالات إم أو تي بي».

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة فعالية «اتصالات إم أو تي بي» كإحدى الفعاليات الرئيسية لمهرجان دبي للتسوق في دورته الثامنة والعشرين، وقد حققت الفعالية نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها في العام 2014، وتقدّم كل جديد سنوياً مع توفير تجربة تسوق فريدة من نوعها.

وتحتفل فعالية «اتصالات إم أو تي بي» بدورتها العاشرة بين 19 و29 يناير في مقرها الجديد والمميز في حي دبي للتصميم وتتطلع الفعالية المجانية إلى توفير فرص رائعة للمتسوقين الذين يرغبون بشراء المنتجات الحصرية من الأزياء والمجوهرات ومستحضرات التجميل.

ويهدف منظمو الفعالية إلى ابتكار طريقة جديدة في كل عام لجذب المزيد من المتسوقين. ولن يكون الأمر مختلفاً في دورة هذا العام، لا سيما في ظل النجاح الذي حققه مهرجان «كي بوب» الذي تم تنظيمه في العام الماضي من خلال توفير تجربة تسوق مميزة مستوحاة من الثقافة الكورية الجنوبية. وفي هذا العام، تتجه الأنظار إلى مدينة نيويورك باعتبارها من المدن الرائدة في إطلاق صيحات الموضة والثقافة العصرية.

وسيتحول الموقع الكبير لفعالية «اتصالات إم أو تي بي» في حي دبي للتصميم إلى سوق مفعم بالنشاط بأجواء مستوحاة من مدينة نيويورك من خلال حفلات الدي جي، والعروض الموسيقية الحية، والتجار المحليين، وعلامات التصميم البارزة والأزياء، والطعام وغيرها من الأنشطة. ويقام المهرجان على خلفية جسرين مضاءين بنفس تصميم جسر بروكلين الشهير، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بإطلالة شاملة على مدينة دبي.

ويمكن للجمهور من جيل ما بعد الألفية الاستمتاع بمشاهدة عروض الرقص المستوحاة من شوارع نيويورك في ثمانينات القرن الماضي لأول مرة في الحدث السنوي، وسيتم تنظيم العديد من الفعاليات المخصصة للأطفال من مختلف الأعمار في منطقة الأنشطة، بما في ذلك القفز من المنحدرات على وسائد إسفنجية، والاستمتاع بأنغام الموسيقى الحية التي تنبعث من أكشاك الدي جي.

تجارب مميزة

تعج الفعالية بالكثير من المنتجات التي ترضي مختلف الأذواق وتوفر تجربة استكشاف مميزة من خلال 60 مورداً يشاركون في الحدث. وسيعرض تجار التجزئة من دولة الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية أحدث منتجاتهم، إلى جانب علامات التصميم الفاخرة والعلامات التجارية البارزة التي تواكب أحدث التوجهات في أزياء الشارع، والعطور الحصرية، ومستحضرات التجميل، والملابس، والتجهيزات المنزلية.

وسترحب فعالية «اتصالات إم أو تي بي» بمشاركة علامة «فينتي بيوتي» للنجمة الموسيقية «ريهانا» والتي ستشهد إقبالاً كبيراً من المتسوقين من أجيال الألفية و«زد».

المأكولات والمشروبات

سيتم تقديم العديد من عروض الطعام والمشروبات على مدار 11 يوماً في أجواء تأخذكم إلى مدينة نيويورك من خلال أطباق البرغر والوجبات الأمريكية التقليدية التي ترضي جميع الأذواق. كما يتوفر عدد كبير من المقاعد التي تمنح زوار المطاعم فرصة مميزة للاستمتاع بإطلالات خور دبي.

كما يمكن للمتسوقين الاستمتاع أثناء الاستراحة بتجربة مميزة في «أنكومون كوفي شوب» وهو مقهى شهير على وسائل التواصل الاجتماعي يقع على طريق محافز الفاية في الشارقة، وسيقدم الفرع الجديد في فعالية «اتصالات إم أو تي بي» لزائريه فرصة لتجربة الحياة الصحراوية وسط المدينة الكبيرة.

الأنشطة الترفيهية

ولا شك أنكم سترغبون في زيارة فعالية «اتصالات إم أو تي بي» حتى لو لم تكن الأنشطة السابقة سبباً كافياً بالنسبة لكم، حيث سيتم تنظيم العروض الحصرية والمجانية بمشاركة أهم الفنانين المحليين في المنطقة في حفلات «دبي بيتس» (Dubai Beats) والتي تمتد على مدار أربع ليالٍ: في 19 و20 يناير و26 و27 يناير بمشاركة مغنّي الراب السعودي المعروف بلقب «بي إل في إكس بي»، وعلي لوكا، ودي جي كابو، وشمّة حمدان، ودي جي أصيل، وغيرهم.

وسيتم تنظيم أنشطة في مناطق متعددة بما في ذلك فعاليات الموضة والرياضة ومنطقة ألعاب «آركيد» المستوحاة من أجواء الثمانينات لتوفير تجربة غنية للمتسوقين تأخذهم إلى عصر الغرائب، وأيام الألعاب الكلاسيكية مثل «باك مان» (Pac-Man)، و«سبيس إنفيدرز» (Space Invaders).

وستوفر فعالية «اتصالات إم أو تي بي» تجربة لا مثيل لها في دبي بفضل الفعاليات الرائعة والتي تشمل الأسواق والموسيقى والأزياء في أجواء مفعمة بالفرح تثبت أن المدينة يمكنها تحقيق الأحلام وأكثر.

وتتواصل فعاليات «اتصالات إم أو تي بي» بين 19 و29 يناير بدءاً من الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 10:00 مساءً على مدار الأسبوع، وحتى منتصف الليل أيام الجمعة، ومن الساعة 12:00 ظهراً حتى منتصف الليل في عطلة نهاية الأسبوع.

يمكن للجميع التسوق والربح والاستمتاع بالعروض الترفيهية مع مهرجان دبي للتسوق حتى 29 يناير 2023، حيث يقدم المهرجان عروضاً ترفيهية عالمية وفعاليات مبتكرة وجوائز قيمة ويتضمن المهرجان هذا العام مجموعة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، إضافة إلى الحفلات الموسيقية الحية والأسواق المفتوحة والمطاعم والكثير من التجارب الأخرى.

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