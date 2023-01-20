مصرف الشارقة الإسلامي يدشن المقر الجديد لفرعه في الذيد مول

المصدر: الشارقة- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشن مصرف الشارقة الإسلامي، المقر الجديد لفرعه في مدينة الذيد في إطار خطته الرامية لتعزيز نطاق عملائه من الشركات والأفراد والوصول لأكبر شريحة من المستفيدين من باقة خدماته المالية والمصرفية في المنطقة الوسطى من الإمارة.

وافتتح محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، الفرع الجديد بحضور محمد بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وأحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، ونبيل أبو علوان رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بالمصرف، وعدد من رؤساء الإدارات ومدراء الأقسام بالمصرف.

وأكد محمد عبدالله أن افتتاح الفرع الجديد يندرج ضمن رؤيته الطموحة إلى تطوير أعماله وخدماته وتوسيع شبكة فروعه البالغة 36 فرعاً في الدولة، مع مراعاة إعادة تموضع عدد من هذه الفروع في مواقع حيوية واستراتيجية جديدة تتسم بالنشاط والحركة والإقبال الكثيف من الجمهور، كما يتماشى ذلك مع أهداف المصرف في توفير باقة خدماته المتكاملة لجميع أهالي المنطقة الوسطى في الإمارة من المواطنين والمقيمين فضلاً عن المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المصرف يتطلع إلى تحقيق المزيد من التطور والتميز وإضفاء عناصر تنافسية متقدمة في خدماته المختلفة على صعيد الجودة والأمان وسهولة الوصول والابتكار والتنوع والرقمنة، وبما يلبي متطلبات العملاء في مدن المنطقة الوسطى (الذيد والبطائح والمدام ومليحة)، وهي منطقة تشهد في الآونة الأخيرة تطوراً سكانياً وعمرانياً وسياحياً متسارعاً على صعيد المرافق والمباني والبنى التحتية والخدمات الحيوية والوجهات السياحية، وبخاصة مع النقلة النوعية الملحوظة على ضوء حزمة المشاريع والمبادرات التطويرية التي أطلقتها حكومة الشارقة في هذه المنطقة بمتابعة وتوجيه كريمين من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوضح نبيل أبو علوان، أن المقر يأتي بحلة جديدة ومطورة، في موقع استراتيجي على واجهة مول الذيد في الطابق الأرضي، مما يحقق وصولاً أسهل للعملاء وللمتسوقين ومرتادي المركز التجاري من كلا الجنسين، ويتيح للمصرف فتح أبوابه على مدار فترات عمل أطول تتناسب مع ظروف العملاء وأوقاتهم وتلبي مختلف احتياجاتهم، لافتاً إلى أن الفرع يفتح أبوابه من الاثنين إلى السبت على فترتين صباحية ومسائية من 8 صباحاً إلى 8:30 مساءً، ويوم الجمعة من 3 ظهراً إلى 8:30 مساءً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز