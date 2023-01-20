1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 290 مبايعة بقيمة 677.57 مليون درهم منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 159.48 مليون درهم و256 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 518.09 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 55 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 3 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 26 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 81.37 مليون درهم منها 11 رهنا لأراض بقيمة 24,15 مليون درهم و40 رهنا لفلل وشقق بقيمة 57,22 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة داماك هيلز بقيمة 4,3 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق جميرا بقيمة 3,9 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 561.96 مليون درهم كان أهمها بمنطقة زعبيل الأولى بقيمة 516 مليون درهم وأخرى في منطقة البدع بقيمة 20 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز