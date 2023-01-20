اختيار خلفان جمعة بلهول عضواً في اللجنة التوجيهية لحوكمة الميتافيرس التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي

المصدر: وام

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أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2023) عن اختيار سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل عضواً في اللجنة التوجيهية لحوكمة الميتافيرس والتي تضم نخبة من الخبراء العالميين وتشرف على تحقيق أهداف مبادرة " مدينة التعاون العالمي " التي أطلقها المنتدى بهدف تعزيز الجهود العالمية لتوظيف إمكانيات وفرص الميتافيرس، وتمكين الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق تطلعات المجتمعات.

كما تم الإعلان خلال فعاليات الدورة الثالثة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2023) عن انضمام مؤسسة دبي للمستقبل إلى قائمة شركاء مبادرة مدينة التعاون العالمي (Global Collaboration Village) المنصة الافتراضية في عالم الميتافيرس، والتي تضم 80 مؤسسة دولية من مختلف أنحاء العالم ستعمل على تطوير واستراتيجيات مشتركة، وتوفير بيئة آمنة لتبادل أفضل الممارسات، وتمكين أفضل معايير الشفافية والثقة في عالم الميتافيرس.

وأكد كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، أن مشاركة مؤسسة دبي للمستقبل في هذه المبادرة العالمية التي تم إطلاقها بالتعاون مع "مايكروسوفت" و"أكسنتشر" ستشكل إضافة إلى جهود المنتدى الهادفة إلى تنويع وتنشيط مجالات التعاون الدولي، ونشر ومشاركة المعرفة، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة، وتوسيع المشاركة في العمل على إيجاد حلول مشتركة وفعالة لمختلف التحديات وتحقيق الأهداف المرجوة.

وقال سعادة خلفان جمعة بلهول إن مؤسسة دبي للمستقبل حريصة على دعم مبادرة "مدينة التعاون العالمي" انطلاقاً من إيمانها بأهمية الشراكات العالمية في تصميم مستقبل أفضل وتوظيف الابتكارات والتكنولوجيات المتقدمة في تحقيق قفزات تنموية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن المؤسسة ستشارك مع جميع المؤسسات المشاركة بهذه المبادرة خبراتها في مجال استشراف وتصميم المستقبل، وخاصة في مجال تطبيقات الميتافيرس التي تشكل إحدى أبرز القطاعات الرئيسية التي تركز عليها العديد من الاستراتيجيات الوطنية في دولة الإمارات.

- مستقبل الهوية الرقمية

من جهة أخرى، شارك الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل في جلسة حوارية بعنوان "مستقبل الهوية الرقمية" استضافت لورين وودمان الرئيسة التنفيذية لمؤسسة (DataKind)، وبريت ماكدويل رئيس مجلس إدارة (Hedera Hashgraph)، وأدارتها إيلين دوناهو المديرة التنفيذية لحاضنة السياسة الرقمية العالمية بجامعة ستانفورد.

وأكد بلهول خلال الجلسة أن التحولات الرقمية المتسارعة تقدم مجموعة متنوعة من الفرص الواعدة التي يمكن توظيفها لتحقيق التطلعات العالمية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والحكومية والاجتماعية من خلال تعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود والرؤى المستقبلية.

وأشار إلى أهمية تطوير التشريعات والسياسات التنظيمية لاستخدامات الهوية الرقمية من أجل تحقيق الفوائد المرجوة، والتخفيف من مخاطر التقنيات المرتبطة بها، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق هذه الأهداف.

وقال خلفان جمعة بلهول إن خطط تطوير خدمات "الهوية الرقمية" يجب أن تراعي العديد من المعايير الصارمة حول الموثوقية والمصداقية والشفافية مع ضمان تحكم الأفراد ببياناتهم الشخصية وحماية خصوصيتها من سوء الاستخدام، وموافقتهم على طرق استخدامها.

ولفت إلى أن الاستخدام الصحيح لتقنيات الهوية الرقمية بالشراكة بين الجهات المعنية يسهم بالحد من مخاطر سرقة الهوية والهجمات الإلكترونية، والوصول غير القانوني للبيانات، لكن ذلك يتطلب من الحكومات تطوير البنية التحتية الأمنية لحماية البيانات الحساسة، وتحديد سبل استفادة القطاع الخاص منها.

- شراكة استراتيجية

كما شارك سعادة خلفان جمعة بلهول على هامش فعاليات المنتدى في العديد من الاجتماعات واللقاءات، بما في ذلك اجتماع مع سيباستيان باكاب مدير الشراكات في مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى، بهدف دراسة فرص التعاون المستقبلية وتسليط الضوء على أبرز مخرجات المبادرات المشتركة في مختلف قطاعات الثورة الصناعية الرابعة.

جدير بالذكر أن مؤسسة دبي للمستقبل تشرف على مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، الذي تم إطلاقه في عام 2019 في إطار التعاون الاستراتيجي بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويهدف المركز إلى دراسة التغييرات الجذرية التي تشهدها الاقتصادات والمجتمعات والسياسات العالمية بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الجهود للاستفادة من أدوات التكنولوجيا الناشئة والتعاملات الرقمية في تطوير الخدمات واكتشاف فرص واعدة في كافة القطاعات المستقبلية.

وفي شهر مايو 2022، وقعت حكومة الإمارات اتفاقية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتوسيع نطاق عمل مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، وتوفير الفرصة للوصول إلى شبكة واسعة من المراكز التابعة للمنتدى حول العالم، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة معها في مجال المعرفة المستقبلية وتوظيف تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

- مشاركة إماراتية مميزة

وتشارك دولة الإمارات في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2023) الذي تنعقد فعالياته خلال الفترة من 16 إلى 20 يناير في مدينة دافوس السويسرية بوفد رسمي رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين.

وتجسد هذه المشاركة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في تعزيز مشاركة دولة الإمارات في مختلف محافل العمل الدولي، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتعزيز الشراكات العالمية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حول العالم.

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