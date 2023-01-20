أدنوك للتوزيع تتعهّد بخفض كثافة الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عملياتها بنسبة 25% بحلول 2030

المصدر: وام

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أعلنت أدنوك للتوزيع اليوم عن خططها لخفض كثافة انبعاثاتها الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2030، وذلك من خلال التركيز على استدامة عملياتها اليومية، لتعزيز أعمالها وقدراتها التنافسية المستقبلية وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهميها.

ومن منطلق سعيها لتعزيز ودفع عجلة النمو المستدام في عملياتها، تتعهّد أدنوك للتوزيع بإزالة الكربون من عملياتها من خلال خفض الانبعاثات الكربونية من النطاق الأول الناتجة عن عملياتها بشكل مباشر، بالإضافة الى تقليص الانبعاثات الكربونية من النطاق الثاني الناجمة عن استخدامات الطاقة في إدارة عملياتها.

وأشارت الشركة إلى أنها تنوي تركيب ألواح شمسية لتشغيل محطات الخدمة، وتخطط لاستخدام الوقود الحيوي لتشغيل أسطول مركباتها، بالإضافة إلى توسيع شبكتها من محطات شحن المركبات الكهربائية. كما ستستخدم الشركة "الأسمنت الأخضر"، الصديق للبيئة وذو البصمة الكربونية المحدودة مقارنة بالأسمنت التقليدي، في بناء محطات الخدمة الجديدة.

وأصبحت أدنوك للتوزيع أول شركة لتوزيع الوقود بالتجزئة في دولة الإمارات تحصل على تمويل مستدام من خلال تحويل تمويل قائم بقيمة 1.5 مليار دولار (5.5 مليار درهم) إلى تمويل مرتبط بأهداف محددة للاستدامة بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول بصفته منسّق للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وقد التزمت أدنوك للتوزيع بنظام جزاءات / حوافز القروض المرتبطة بالاستدامة، والذي يربط شروط التمويل بمستويات إنجاز مؤشرات الاستدامة. وبالإضافة إلى بنك أبوظبي الأول، يشمل التمويل أطرافاً أخرى هي: بنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك ستاندرد تشارترد.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيسي التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "عندما نقوم بخفض الانبعاثات الناجمة عن أعمالنا من خلال زيادة كفاءة الطاقة واستخدام الوقود النظيف وربط أهدافنا التمويلية بمؤشرات الاستدامةـ، فإننا نضع الاستدامة في صميم عملياتنا اليومية، مما سيساهم في تعزيز قدرة أعمالنا على المنافسة في المستقبل، و تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا."

وأضاف : " "كما أن تبنّي مزيج مستدام لمصادر الطاقة لتشغيل أسطول مركباتنا والاعتماد على الطاقة الشمسية في محطات الخدمة، بالإضافة إلى تزويد عملائنا بمنتجات منخفضة الكربون، يؤكد على التزامنا بدفع عجلة النمو المستدام من خلال الابتكار الدائم في مجال حلول الطاقة الجديدة."

كما أكد المهندس بدر سعيد اللمكي على أن أدنوك للتوزيع ستطبق مبادرات الاستدامة على مستوى شبكة محطاتها في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية.

وكانت أدنوك للتوزيع قد أطلقت في عام 2022 مجموعة زيوت "فويجر" الخضراء المخصّصة لمحركات البنزين والديزل والمصنّعة باستخدام زيوت أساسية نباتية المصدر بنسبة 100%، وذلك في إطار استراتيجيتها الشاملة لمواصلة التوسع في المنتجات المستدامة والصديقة للبيئة.

وباعتبارها الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في توزيع الوقود، تعمل أدنوك للتوزيع على توفير أنواع وقود بديلة ومتعددة عبر شبكة محطاتها، حيث توفر حالياً وقود الغاز الطبيعي المضغوط عبر 31 محطة خدمة منتشرة في جميع أنحاء الدولة، بما في ذلك محطة مخصصة لمركبات الغاز الطبيعي في إمارة أبوظبي.

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