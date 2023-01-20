مطار دبي يحافظ على الصدارة في سعة الرحلات الدولية عالمياً

المصدر: دبي - بشار باغ

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حافظ مطار دبي الدولي على صدارته لمطارات العالم من حيث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية لشهر يناير الجاري بإجمالي 4.6 ملايين مقعد مجدول.

كما جاء المطار في المرتبة الثانية من حيث السعة المقعدية الإجمالية على الرحلات المحلية والدولية بعد مطار اتلانتا هارتسفيلد جاكسون الذي احتل المرتبة الأولى بـ4.7 ملايين مقعد مجدول خلال يناير، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران في العالم.

وحل مطار طوكيو الدولي «هانيدا» في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث السعة المقعدية الإجمالية بـ4.2 ملايين مقعد، يليه مطار هيثرو في لندن بـ3.8 ملايين مقعد وحل مطار دالاس فورت ورث خامساً بـ3.7 ملايين مقعد.

وكان مطار دبي الدولي «DXB» شهد أداءً قوياً مع بداية النصف الثاني من العام الماضي، ليتجاوز بذلك متوسط أعداد المسافرين الشهري البالغ 6 ملايين مسافر.

واستقبل المطار نحو 18.5 مليون مسافر خلال الربع الثالث من 2022، ليسجل بذلك المرة الأولى التي يصل عدد المسافرين خلال 3 أشهر إلى مستويات ما قبل جائحة «كورونا».

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