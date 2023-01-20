50.8 % نمو عدد المستثمرات العقاريات في دبي 2022

المصدر: دبي - البيان

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حقق القطاع العقاري في دبي نتائج قياسية وأداءً استثنائياً للمرأة فيما يتعلق بمجال الاستثمارات العقارية، حيث أثبتت المرأة حضوراً قوياً بتسجيل 33.419 استثماراً بقيمة 58.8 مليار درهم تملكها 26,698 امرأة، ليحققن قفزة كبيرة مقارنة بـ2021 بنمو 50.8 % من حيث عدد المستثمرات و50.7 % من حيث حجم الاستثمارات و53 % من حيث قيمة الاستثمار.

يأتي هذا التطور اللافت في حجم مشاركة المرأة في الاستثمار العقاري مواكباً للأداء القوي والنتائج غير المسبوقة للقطاع بشكل عام خلال 2022، حيث حقق نمواً 76.5 % من حيث القيمة متخطياً وللمرة الأولى حاجز النصف تريليون درهم وبإجمالي 528 مليار درهم.

وتظهر النتائج الأثر الإيجابي الكبير للعوامل التي حفزت المرأة على زيادة مساحة وحجم تواجدها في الاستثمار العقاري ومن أهمها دعم وتشجيع القيادة الرشيدة وتوفير الإمارة للضمانات الكفيلة بحماية استثماراتها، إلى جانب ما يتمتع به القطاع من بنية تحتية قوية، ونمو مستدام، ومرونة كبيرة في مواجهة تبعات المتغيرات والتحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.

وينسجم تنامي حضور المرأة في القطاع العقاري مع توجهات إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام نحو تعزيز عوامل تمكين المرأة وزيادة مساحة إسهامها الإيجابي في المشهد الاقتصادي ككل، وترسيخ دورها الأساسي وشراكتها الفاعلة والمؤثرة في مسيرة التنمية الطموحة للإمارة، وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وبما يدعم أهداف «أجندة دبي الاقتصادية» D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها من أهم 3 مدن اقتصادية في العالم العقد المقبل.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي استحوذت المرأة على 34.8 % من عدد الوسطاء العقاريين المسجلين في الإمارة بنهاية 2022، وبإجمالي 4,519 امرأة، أسهمن في 8,606 إجراءات عقارية بقيمة 696 مليون درهم.

إلى ذلك تحظى المرأة باهتمام كبير ضمن الكادر البشري في أقسام ومؤسسات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتشكل 42 % من إجمالي العاملين في الدائرة.

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