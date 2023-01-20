«دبي للخدمات المالية» تغرّم شركتين 51.3 ألف درهم

المصدر: (دبي - البيان)

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فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامات مالية بقيمة 14 ألف دولار (51380 درهماً) على شركتين لفشلهما المتكرر في تقديم التقارير السنوية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ضمن المواعيد النهائية المحددة. وبلغت قيمة الغرامات 5,600 دولار و8,400 دولار على التوالي وذلك عقب الوصول إلى تسوية.

والتي بموجبها خفضت سلطة دبي للخدمات المالية الغرامات على الشركتين من الغرامة الأصلية المقدرة بـ 8000 دولار و12000 دولار على التوالي. وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي للسلطة: «تتوقع سلطة دبي للخدمات المالية من جميع الشركات المرخصة أن تقدم تقارير مكافحة غسل الأموال في المواعيد المحددة ولن تتردد في تطبيق الغرامات على الشركات غير الملتزمة».

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