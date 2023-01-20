الإمارات تسرّع منظومة الاستدامة بـ 4 اتفاقيات عالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت هيئة «المُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي UICCA» مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة بنجاح، فعلى مدار سبعة أيام نظّمت الهيئة عدداً من ورش العمل المتخصّصة، واستضافت جلسات حوارية وحلقات نقاش، أسّست خلالها لعلاقات شراكة وتعاون مع العديد من الأطراف في القطاع، في إطار سعيها لاتخاذ خطوات مهمة لتسريع جهود الاستدامة في الدولة.

وتأسست هيئة «المُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي» عام 2022، بهدف تقديم خدماتها كمركز فكر ومُسرع لجهود تحول دولة الإمارات نحو تحقيق هدف «الحياد المناخي» بحلول عام 2050 وما بعده.

وخلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة، وقّعت الهيئة عدداً من الاتفاقيات مع مؤسسات عالمية مرموقة، من بينها «المجلس الأطلسي» و«غرفة التجارة الأمريكية» وشبكة «كونفيرجنس» للتمويل المختلط، و«التحالف العالمي من أجل كوكب مستدام» (GASP). ويشير توقيع تلك الاتفاقيات إلى مدى طموح واتساع أهداف الهيئة، إضافة إلى حرصها على تطبيق أفضل السياسات والممارسات، لتسريع تحول الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لهيئة المُسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي UICCA في تعليق لها إثر توقيع الاتفاقيات: «جاء تأسيس الهيئة مستنداً إلى رؤية تتمحور حول ربط جميع الجهات الفاعلة وذات العلاقة بالمنظومة الشاملة للاستدامة.

وذلك من خلال توفير التوصيات السياسية المستنيرة وتوضيح التدابير العملية التي تمكّننا جميعاً من الوصول إلى الاقتصاد الأخضر. وحرصنا خلال مشاركتنا في أسبوع أبوظبي للاستدامة على توضيح كل تلك الأهداف والرؤى، ونتطلع إلى العمل مع جميع شركائنا عن كثب خلال الأشهر والسنوات المقبلة».

وقال فريد كيمبي، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي: «يسرنا في المجلس الأطلسي أن نعلن عن تعزيز تعاوننا مع هيئة «المُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي»، للعمل معاً نحو تحقيق أهداف سياسات المناخ والاستدامة والارتقاء بالجيل القادم من القيادات النسائية وتعميق العلاقات بين واشنطن ودولة الإمارات».

وقال مارتي دوربين، رئيس معهد الطاقة العالمية التابع لغرفة التجارة الأمريكية: يُعد وجود مجتمع أعمال مؤثر أمراً بالغ الأهمية لتطوير ونشر التقنيات والأنظمة المبتكرة التي تسهم في تحقيق طموحاتنا المناخية المشتركة، لذلك يسعدنا ويشرفنا العمل مع الشيخة شما والهيئة لتحديد شركات الابتكار، وتلك التي يمكن أن تقودنا نحو تحقيق هذا الهدف.

من جهته، قال جوان إم لاريا، الرئيس التنفيذي لشبكة كونفيرجنس: «من شأن إضافة خبراتنا في مجال التمويل المختلط إلى التزام «المُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي» في ما يخص العمل المناخي ومعرفتهم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تقودنا نحو تأسيس شراكة طبيعية تسهم في تفعيل دور التمويل المختلط بوصفه أداة للعمل المناخي والتنمية المستدامة في المنطقة وخارجها».

وقال ساتيا إس تريباثي، الأمين العام للتحالف العالمي من أجل كوكب مستدام» (GASP): «إن ندرة الأفكار أو الاستثمارات لا تعد بحد ذاتها العائق الرئيسي أمام تدفق التمويلات الخاصة بجهود المناخ في الاقتصادات الناشئة، بقدر ما يتعلق الأمر بمدى تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة.

فالتعاون فيما بين الشبكات متعددة الأطراف والقطاع الخاص والحكومة والجهات المانحة قادر على استقطاب رؤوس الأموال المبتكرة وإنشاء شراكات هادفة قادرة على تحقيق نتائج مناخية إيجابية على مستوى المنظومة كلها».

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