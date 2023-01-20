«الإنشاءات البترولية» تحصل على عقد بمشروع تطوير غاز حيل وغشا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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حصلت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، التابعة لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية، على خطاب ترسية من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لاتفاقية خدمات ما قبل البناء المتعلقة بالمرافق البحرية لمشروع تطوير غاز حيل وغشا.

ويغطي خطاب الترسية أنشطة المشروع المبكرة، مثل أعمال الهندسة والمشتريات المفصلة الأولية للمعدات والأنظمة المهمة، كما يشمل نطاق عمل الاتفاقية إعداد تقدير الكتاب المفتوح لنطاق تسليم المشروع بالكامل، الذي سيتم اعتباره جزءاً أساسياً من عملية اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في أدنوك.

وستعمل الإنشاءات البترولية الوطنية على تنفيذ المشروع مع شركائها «سايبيم» والشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية. وتبلغ قيمة المشروع حوالي 220 مليون درهم.

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: يبرهن هذا العقد على ثقة عملائنا في قدراتنا الواسعة، واستعدادنا لدعم أدنوك في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في الإمارات.

وقال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: ملتزمون بتوظيف كل جهودنا لتوفير مشاريع هندسة ومشتريات، وتشييد استراتيجية متطورة لها تأثير إيجابي كبير على منظومة الطاقة والاقتصاد الإماراتي، إضافة إلى دعم مشاريع أدنوك التنموية، وبالأخص تحقيق أعلى نسبة من القيمة المحلية المضافة. ويساعد هذا بدوره في تطوير وتعزيز الموارد المحلية والمواهب والكفاءات الإماراتية. نتطلع إلى العمل عن كثب مع شركائنا لضمان نجاح هذا المشروع الطموح.

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