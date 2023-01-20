«دبي باركس آند ريزورتس» يقدم أول استعراض للديناصورات في المنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن دبي باركس آند ريزورتس، أكبر متنزه ترفيهي متكامل في الشرق الأوسط، إطلاق عرض «ديناصور مانيا» الجديد؛ أول استعراض للديناصورات في الشرق الأوسط، وذلك بدءًا من اليوم.

ترفيه وتعليم

وستبث التجربة التفاعلية المجانية الحياة مجدداً في عالم ما قبل التاريخ عبر مجموعة من الديناصورات المتحركة، بما في ذلك الديناصور العملاق «تي ريكس»، وديناصور «ترايسر اتوبس» ثلاثي القرون، والطيور الجارحة المرحة، وغيرها الكثير. وسيكون الحدث مصحوباً بتأثيرات خاصة من الموسيقى وأصوات الزئير والضباب.

ويتسم «ديناصور مانيا» بطابعه الترفيهي والتعليمي حيث سيستمتع الصغار وعائلاتهم بتجربة مميزة، وهم يتجولون بين هذه المخلوقات في عرض مدته 45 دقيقة، يقام في الساعة 8 مساءً، من الجمعة إلى الأحد. وبإمكان الضيوف عيش أجواء هذه التجربة أثناء تجولهم في أرجاء متنزه «ريفرلاند» في دبي باركس آند ريزورتس. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بلقاءات تفاعلية وفرص التقاط الصور مع أحبائهم إلى جانب الديناصورات من الثلاثاء إلى الأحد من الساعة 12 ظهراً فصاعداً.

جوائز

وسيحظى الضيوف بفرصة الفوز بجوائز أفضل «صورة جريئة»، بينما سيتاح لحاملي تذاكر دبي باركس آند ريزورتس السنوية وصول خاص للقاء الديناصورات عن قرب. ويُعد استعراض «ديناصور مانيا» أحدث إضافة إلى دبي باركس آند ريزورتس، الوجهة المميزة لمتعة عائلية رائعة، بما تزخر به من ألعاب رائعة يتجاوز عددها الـ100.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز