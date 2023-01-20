افتتاح 7 محطات «إي لينك» لـ«إينوك» خلال العام الماضي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «إينوك لينك»؛ المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات للعملاء الأفراد والشركات في الإمارات التابعة لمجموعة إينوك، عن افتتاح 7 محطات «إي لينك» الموجهة للأفراد في 2022، ليصل بذلك العدد الإجمالي لمحطات «إي لينك» الدائمة إلى 9 محطات منتشرة عبر الإمارات.

وكانت مجموعة إينوك افتتحت أحدث محطات «إي لينك» في منطقة موتور سيتي بالقرب من مضمار «كارتدروم» دبي. وخلال 2022، وفّرت إينوك لينك لعملائها من الشركات 82 مليون لتر من الوقود، بزيادة 25 % مقارنة بالعام السابق.

وشمل ذلك تزويد نحو مليون مركبة مملوكة للشركات بالوقود، كما أنشأت مركز عمليات إدارة وتزويد الوقود لها في منطقة المصفح، لتلبية احتياجات الشركات بأبوظبي. ولدى الشركة خطط لتوسيع نطاق عروضها للشركات في الإمارة والدولة.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «منذ إطلاقها كجزء من برنامج مسرع الأعمال «نكست» التابع للمجموعة، واصلت إينوك لينك العمل على تلبية الطلب المتزايد على حلول تزويد الوقود الأكثر ابتكاراً في الإمارات».

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