تطوير أول منشأة لإنتاج 1.8 مليون طن ميثانول في الإمارات سنوياً

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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وقعت شركة أبوظبي للمشتقات الكيميائية المحدودة «تعزيز» وشركة «برومان إي جي» (برومان)، إحدى الشركات المتخصصة في مجال إنتاج الميثانول في العالم، اتفاقية مساهمين لتطوير أول منشأة عالمية المستوى لإنتاج الميثانول في دولة الإمارات، وذلك ضمن منطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية في مدينة الرويس الصناعية بأبوظبي.

وتمتاز هذه المنشأة بقدرتها على إنتاج 1.8 مليون طن من الميثانول سنوياً، بما يسهم في تلبية الطلب المحلي والعالمي المتنامي على هذه المادة الكيماوية النظيفة والمتعدّدة الاستخدامات. ويُعد الميثانول مادة كيماوية مهمّة تُستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية، ومن أبرزها الوقود والمذيبات والمستحضرات الصيدلانية ومواد البناء، فضلاً عن أهميتها المتنامية كمصدر للوقود منخفض الانبعاثات وخصوصاً في القطاع البحري.

وبهذه المناسبة، قال خليفة يوسف المهيري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «تعزيز»: نواصل من خلال هذه الاتفاقية إحراز تقدّم ملحوظ في «تعزيز»، لتحقيق أهدافنا المتمثلة في المساهمة بتنويع الاقتصاد المحلي وتسريع التنمية الصناعية. وتأتي شراكتنا مع «برومان» تأكيداً على قدرة دولة الإمارات على استقطاب أبرز الشركاء والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما نمضي قدماً في مساعينا لإنتاج الميثانول على نطاق عالمي في الرويس، وسيسهم إنتاج مواد كيماوية جديدة للمرة الأولى في دولة الإمارات في دعم سلاسل التوريد المحلية وتحقيق النمو الصناعي طويل الأمد للقطاع الخاص في أبوظبي.

ويدعم إنتاج هذه المادة الكيماوية المتعدّدة الاستخدامات للمرة الأولى في دولة الإمارات أهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة لتنويع الاقتصاد المحلي وتسريع التنمية الصناعية. ومن المتوقّع أن تسهم الاقتصادات الناشئة في إفريقيا وآسيا في دفع الطلب المتنامي على الميثانول، وسيسهم إنتاج الميثانول محلياً في الحدّ من الاعتماد على استيراده من الخارج وتمكين الشركات المحلية من دعم مبادرة «اصنع في الإمارات» وتعزيز مرونة سلاسل التوريد المحلية.

من جانبه، قال ريتشارد برينك، العضو المنتدب لشركة «برومان» في دولة الإمارات: نعتبر إبرام اتفاقية المساهمين خطوة رئيسية ضمن جهودنا الرامية إلى تطوير أول منشأة عالمية المستوى لإنتاج الميثانول في أبوظبي، ولا يُعدّ هذا المشروع الاستثمار الأول لشركة «برومان» في دولة الإمارات فحسب، بل إننا نطمح من خلاله لإقامة إحدى المنشآت الأكثر تطوّراً في العالم لتحويل الغاز الطبيعي إلى ميثانول بطرق منخفضة الانبعاثات. ومع تزايد الطلب العالمي على الميثانول كمصدر للوقود النظيف، يأتي التوقيع على اتفاقية المساهمين تأكيداً على الإمكانات الهائلة التي تملكها منطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية وقطاع التكرير والبتروكيماويات في أبوظبي.

وتواصل «تعزيز» التقدّم بخطى ثابتة لتوفير البنية التحتية اللازمة، حيث وقّعت على اتفاقية مع شركتي «ريلاينس إندستريزليمتد» وشركة شاهين كيم القابضة للاستثمارات ذ. م. م «شاهين»، لتنفيذ مشروع مشترك يهدف إلى تطوير منشأة عالمية المستوى لإنتاج ثاني كلوريد الإيثيلين والكلور القلوي وكلوريد البولي فينيل. وتتعاون كذلك كلّ من «فرتيجلوب» و«ميتسوي» و«جي إس إنرجي» مع «تعزيز» لتطوير منشأة عالمية لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون.

تجدر الإشارة إلى أنّ القيمة الإجمالية للاستثمار في المرحلة الأولى من «تعزيز» ستتجاوز 18 مليار درهم (5 مليارات دولار أمريكي)، حيث سيجري إنتاج معظم المواد الكيماوية في دولة الإمارات للمرة الأولى، وتخضع جميع الاتفاقيات لموافقة الجهات التنظيمية المعنية.

وكانت «أدنوك» و«القابضة» (ADQ) قد أطلقتا «تعزيز» في نهاية عام 2020، لدعم جهود التوسّع في مدينة الرويس الصناعية والنهوض بقطاعات الكيماويات والصناعة والتصنيع في إمارة أبوظبي.

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