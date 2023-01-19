«تفاصيل» تهدف إلى طرح أسهمها للاكتتاب بسوق دبي في الربع الأخير 2025

المصدر: عجمان – وام

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أكد عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن الإمارات تمتلك كوادر إماراتية متميزة، لها بصمات واضحة في تنمية أعمال القطاع الخاص، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يُجسده النمو اللافت لمشاريع أصحاب وصاحبات الأعمال المواطنين، مشيداً بما توفره الجهات الحكومية المعنية من دعم مباشر لتنمية مشاركة الكوادر المواطنة في نمو القطاع الخاص بالدولة.

جاء ذلك، خلال زيارة وفد الغرفة، برئاسة عبد الله المويجعي، مقر مجموعة شركات تفاصيل في إمارة عجمان، بهدف الاطلاع على إنجازات وخطط التطوير المستقبلية والخدمات المقدمة، ولتعزيز التواصل المباشر، وتنمية العلاقات مع الشركات الإماراتية الرائدة في الإمارة، بما يدعم استمرارية بيئة الأعمال، ويحقق النمو المستدام لمنشآت القطاع الخاص في الإمارة.

وتهدف «تفاصيل» إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق دبي للأوراق المالية، في الربع الأخير من السنة المالية 2025، وبذلك تكون أول شركة إماراتية في مجال مراكز الاتصال وتعهيد الأعمال تدرج في سوق الأسهم.

حضر الزيارة أعضاء مجلس الإدارة، وسعادة سالم السويدي المدير العام، والمديرون التنفيذيون في غرفة عجمان، واستقبلت الوفد مريم خليفة النعيمي الرئيس والمؤسس لمجموعة شركات «تفاصيل»، وأحمد خبير الرئيس التنفيذي للمجموعة.

خدمات

وأثنى عبد الله المويجعي على ما تقدمه «تفاصيل»، كأحد أفضل مراكز الاتصال الرائدة في الدولة، والمتخصصة في خدمات تقنية المعلومات وحلول الاتصال، ودورها في تنمية القطاع الاقتصادي، لما توفره من خدمات مؤتمتة، تدعم نمو أعمال القطاعين الحكومي والخاص، عبر توفير منصة اتصال مستدامة لعملاء «تفاصيل» من كافة الجهات.

وأكد أن نجاح مجموعة شركات «تفاصيل» على يد إماراتية، تعتبر أول سيدة أعمال عربية في الشرق الأوسط في مجال مراكز الاتصال وتعهيد الأعمال، يبرهن القدرات الكبيرة لشباب وشابات الوطن، في خوض غمار العمل في القطاع الخاص، وتحقيق النجاح والريادة في مختلف المجالات.

مشيداً بمدى زخم وتنوع مشاريع أصحاب وصاحبات الأعمال المواطنين في إمارة عجمان، الأمر الذي يعكس الخبرات والإمكانات لهذه الفئة، ويفتح المجال لزيادة الوظائف أمام الخريجين من المواطنين، مشيداً بتنوع المقومات والمزايا التي توفرها حكومة عجمان لأصحاب الأعمال والمستثمرين في الإمارة بشكل عام.

ووجهت مريم خليفة النعيمي، الشكر إلى غرفة عجمان، على الجهود المبذولة في دعم أصحاب الأعمال المواطنين، وتهيئة مقومات النجاح واستدامة ونمو الأعمال، وقدمت للحضور نبذة حول خدمات مجموعة شركات «تفاصيل»، باعتبارها شركة إماراتية محلية المنشأ، بدأت نشاطها منذ أكثر من 10 سنوات في إمارة عجمان، متخصصة في خدمات تعهيد الأعمال ومراكز الاتصال وخدمة العملاء، لتتوسع المجموعة، وتغطي خدماتها كافة إمارات الدولة، كثاني أكبر شركة مراكز اتصال في الدولة، علماً بأن المجموعة حصلت على جائزة أفضل شركة مركز اتصال في الشرق الأوسط 2021.

وأوضحت أن «تفاصيل»، تعد أكبر شركة مراكز الاتصال من حيث الطاقة الاستيعابية، بإجمالي 32192 قدماً مربعة، إلى جانب مواقع تشغيلية خارجية لدى العملاء، ويعمل بها 860 موظفاً من 30 جنسية، يتحدثون 12 لغة، موزعين على إمارات الدولة، كما خدمت المجموعة أكثر عن 50 عميلاً من القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أن المجموعة حريصة على الاستفادة من الطاقات والخبرات للكوادر المواطنة، ضمن فرق عمل المجموعة الوظيفية، ليصل عدد الموظفين المواطنين إلى 55 موظفاً وموظفة.

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